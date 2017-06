Quin dels cinc actors cridats a ser protagonista l'1-O arriba més fort?

Dietari 2014 Dilluns, 19.6.2017. 23:08 h

La majoria de catalans estan d'acord que el govern de Catalunya tiri endavant el referèndum d'independència fins i tot si el govern espanyol l'il·legalitza. Segons una enquesta del diari ARA, el 53% dels ciutadans creu que s'hauria de tirar endavant peti qui peti, mentre que el 32% no ho creu oportú. Entre uns i altres, hi ha un 15% que no té un posicionament definit respecte a la qüestió. I és que sí, s'ha d'assumir d'una vegada que hi ha gent que no li interessa ni el més mínim el debat polític actual o que no està definit davant d'un eventual referèndum. Però això no és novetat: sempre hi haurà gent que no voti, com en totes les eleccions, però a aquests no se'ls podrà comptar pel No, és clar.