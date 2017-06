Borràs, notificada

Dietari 2014 Dimarts, 20.6.2017. 20:12 h

Meritxell Borràs i el secretari general de Governació, Francesc Esteve, han estat notificats finalment per la Fiscalia de l'admissió a tràmit de la querella per la compra d’urnes. En les imatges que han sortit per televisió, la veritat és que al notificador se'l veia acollonit, quan ha vist la imatge d'unitat del Govern de Catalunya acompanyant la consellera i el secretari en la signatura de la recepció. Desobediència, malversació, prevaricació continuada... tots aquests són els càrrecs que s’imputen a la consellera mentre 15 anys després vèiem desfilar la meitat del Govern Aznar per haver-se corromput de veritat durant aquell temps a costa del diner públic. Quin millor dia, per enviar la notificació, oi?



A més, El Español obria el matí assegurant que el TC suspendrà aquesta setmana la Conselleria d’Afers Exteriors de Raül Romeva, un anunci que estava al caure després de les successives advertències per part de l’Estat que ni el nom ni les funcions que exerceix són constitucionals. Amb tot això, el president Puigdemont ha tingut un nou rampell unilateral, i ha decidit convocar la Junta de Seguretat fent ús de les seves facultats després que l’Estat hagi vessat el vas amb l’afer de la convocatòria de places de Mossos d’Esquadra, en un moment en el qual Catalunya està al nivell 4 de 5 de l’alerta terrorista. L’estat porta des de 2009 donant llargues a la convocatòria d’aquest organisme.



Mentrestant, la gent segueix indignada. L’afer Cristiano Ronaldo (finalment, el crac portuguès ha estat denunciat a Hisenda, i ell ha decidit aprofitar l’avinentesa per anunciar la marxa del Reial Madrid), amb els mitjans unionistes demanant la seva absolució, peticions a Change.org demanant la condonació del deute, han consumit la paciència dels contribuents catalans i de part de l’estat. Tanmateix, ni això ni la desfilada de càrrecs del PP als jutjats són suficients per despertar la vena revolucionària a Catalunya en Comú.



Ahir, Domènech i Alamany es van reunir amb Puigdemont i Junqueras per parlar sobre la convocatòria del referèndum. Els comuns van sortir declarant, no sense destil·lar aquella superioritat moral de qui es creu amb la raó sempre, que el que prepara el Govern s’assembla més al 9N que a un referèndum d’autodeterminació i que, en conseqüència, al ser una simple mobilització com la del 9N, hi donaran cert suport però no ho consideraran vinculant. El Govern es va limitar a dir que segueixen en contacte, però la CUP sí que ha reaccionat amb més duresa (i segurament amb més llibertat), davant d’aquesta ofensa. La diputada Mireia Boya els ha recordat que participar al referèndum implica, òbviament, reconèixer el resultat. I que li pertoca al Govern implantar el resultat. És evident.







Article escrit per Oriol Jordan

