Denunciarà el TC l’etern incompliment de la Moncloa amb les fosses comunes?

Dietari 2014 Dimecres, 21.6.2017. 21:38 h

El Tribunal Constitucional ha prohibit l’utilització de la denominació ‘Afers Exteriors’ per la conselleria que pilota Raül Romeva. Sembla ser que es tracta d’una, i que és una decisió que respon a la denominació original del nom. Quan Carles Puigdemont va formar govern, l’expressió ‘Afers Exteriors’ s’escrivia d’aquesta manera, una paraula rere l’altra, i és això el que el TC ha prohibit. Ara bé, per si de cas, ja fa més d’un any que la Generalitat en va canviar el nom, per passar-se a dir ‘Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència’.Es tracta d’un altre capítol de la hiperactivitat dels famosos dotze jutges, que continua tombant bona part d’allò que surt de la Generalitat amb una fixació obsessiva. Normalment, a petició del govern espanyol.. La grandíssima majoria de les fosses comunes de la Guerra Civil –més de 2.000 arreu de l’Estat–9 anys després que la llei que instava a prendre acció veiés la llum, i 80 anys després que soldats dels dos bàndols fossin enterrats de manera indigne.Un incompliment aparent que precisament el govern català està ajudant a pal·liar. Avui el conseller Romeva ha visitat la primera fossa que la Generalitat ha obert dins el pla de fosses 2017-2018, en la qual s’han trobat. Es tracta de la primera de les moltes que l’executiu català té previst exhumar en els propers mesos, cosa que l’està fent pioner en aquesta matèria. I com és quei –sense que serveixi de precedent, és clar– aplaudeixen per una vegada la Generalitat?