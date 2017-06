200.000 vots en perill

Dietari 2014 Dijous, 22.6.2017. 20:12 h

No hi ha cap vot

Avui ha esclatat una de les principals preocupacions pels partidaris del Sí, justament el dia en el qual s’ha anunciat que el 4 de juliol el president, el vicepresident i els diputats involucrats explicaran les garanties democràtiques que empararan el referèndum, incloent-hi la famosa i temuda llei de transitorietat jurídica. Fins i tot s’inaugurarà un portal, garanties.cat, que ara està en construcció, fent una clara al·lusió a les garanties que demanen dia rere dia els comuns, on el ciutadà podrà trobar tota la informació referent a la convocatòria referendària. Suposo que ja deuen imaginar que, passi el que passi el dia 4, la formació lila no en tindrà prou, oi?



Bé, però quina és aquesta preocupació que ha esclatat avui? La dels residents catalans a l’exterior, que es xifren en uns 220.000 i que se sap que es decanten majoritàriament cap al Sí a la independència. No els estranyi, són catalans que han volgut o s’han vist obligats a marxar, i han vist que hi ha països que funcionen molt millor que nosaltres, i que amb recursos i sense la càrrega feixuga d’un estat retrògrad, podríem millorar molt. Sembla ser que el famós registre de catalans a l’exterior només hauria atret 5.000 persones d’aquest quart de milió d’exiliats, una xifra paupèrrima, tenint en compte que el vot electrònic segurament no serà tècnicament possible. Deixarà perdre el Govern tota aquesta massa de votants? Ens ho podem permetre? No.



El Govern ja està fallant mentre perd el temps en estira-i-arronses interns: Governació i Exteriors es passen la pilota amb aquest tema, i la gent es posa nerviosa. Avui El Periódico hi posava una mica de dramatisme a la portada i ja hi tornàvem a ser. Les males notícies no han acabat aquí: els lletrats del Parlament han posat en dubte l’aprovació de la modificació del reglament del Parlament per aprovar lleis en lectura única, tot i que el Consell de Garanties Estatutàries és només consultiu. Sort. Els grups de l’oposició ja han aprofitat per carregar contra el Govern, i aquest s’ha afanyat a sortir a defensar-se.



En un altre ordre de coses, avui també hem sabut que el TC ha donat la raó al PDECat amb el tema del grup propi al Senat. La institució haurà de reemborsar allò que li pertany al grup català. Avorrits i culpables, els diputats del PP català que participaven a la comissió parlamentària de l’Operació Catalunya, han decidit abandonar l’òrgan adduint sectarisme. Les responsabilitats segurament pesen cada vegada més i no tenen més ganes d’aguantar-les. La comissió ha servit per sentir grans testimonis, i la participació dels populars ha estat molt relativa. La gran majoria dels seus càrrecs no hi ha volgut participar (la darrera, Sánchez Camacho), i avui el Fiscal Superior de Catalunya ha dit que tampoc hi podria assistir, degut a les ordres de la Fiscalia General de l’Estat (M. Maza), tot molt normal un dia més en aquest Estat.



Els deixem amb un bri d’esperança: avui hem tingut notícia que alguns alcaldes del PSC, i membres del PSC en coalicions governamentals locals, no posaran cap trava perquè se celebri el referèndum a les seves respectives viles. Girona, Terrassa, L’Estartit, Vallbona d’Anoia, Castellbell i el Vilar... Hi ha vida socialista intel·ligent més enllà de municipis que han donat l’esquena a la democràcia, com ara Lleida (que avui s’enduia un lamentable regal a la façana del seu ajuntament), Cornellà o... Santa Coloma de Gramenet. L’alcaldessa d’aquesta darrera vila, Núria Parlón nova membre de l’executiva de Pedro Sánchez també, ha tingut veritables problemes per defensar la postura del seu partit en una entrevista a Catalunya Ràdio, davant la convocatòria del referèndum. Aquesta és una victòria en sí mateixa. La proposta del PSOE no és gens clara, costa molt d’explicar i més encara d’entendre. En el fons no tenen res més que intentar guanyar temps colant un altre cop el mateix engany i les mateixes promeses de sempre. La por a la “secessió” que deia Parlón és molt evident, i el retrat final d’uns polítics buscant arguments i metàfores per ocultar que s’està en contra de permetre votar a la ciutadania, és per emmarcar.







Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí