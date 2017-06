Què farà el Govern el 2 d'octubre?

Dietari 2014 Divendres, 23.6.2017. 20:12 h

Un dels grans problemes del 9N va ser, a banda de la descoordinació independentista (allò que cadascú remava cap a la seva riba), la inexistència d’un full de ruta pel dia després fruit de la improvisació i la poca creença en el que s’estava fent. Els governants donaven la sensació que no es tenia ni idea de què farien després. No hi havia pla, en definitiva.

Totes aquestes mancances queden en evidència a mesura que avança el camí cap al teòric referèndum d’autodeterminació vinculant. Tot just avui manquen 100 dies per la seva celebració i els catalans cada vegada més estem preocupats per si el Govern no només podrà realitzar-lo, si no si s’aplicarà el resultat de manera immediata.



El 9N no se sabia què fer: per començar, no es va arribar a fer un referèndum vinculant perquè tampoc se sabia quina havia de ser la implementació si guanyava el Sí-Sí. És per això que ERC va començar a exigir una DUI, CiU unes plebiscitàries, allò de la llista única, les conferències i les contraconferències...



El president Puigdemont, coneixedor de l’experiència passada, ha promès, de moment sense especificar més, que el resultat de la votació es començarà a implementar el dia 2. Caldrà que durant els 99 dies restants aquesta qüestió es vagi clarificant més (potser el 4 de juliol tindrem més pistes), ja que bona part de la credibilitat d’aquest procés referendari dependrà d’això. Volem saber si estem votant perquè hi hagi una DUI i es comencin les negociacions amb Espanya, o ens tornaran a enredar amb un procés d’unes eleccions que hauran de validar el resultat que ja hem validat tres-centes mil vegades de totes les maneres diferents.



Anem de debò? Aquesta és la pregunta de la qual volem una resposta. La determinació del president de la Generalitat actual, fins el moment, sembla que ha estat la més clara des de la sentència de l’Estatut del 2010 respecte a l’horitzó independentista. Avui ho defensava en un article a El Punt Avui, un dels rotatius catalans que aposta obertament per l’Estat independent. Catalunya és l’únic territori de l’Estat que té una proposta per la ciutadania. Els catalans no tenim, de moment més alternativa a la independència que seguir aguantat el diluvi que ens arriba de Madrid des de fa centenars d’anys, amb el cap cot.



Avui és Sant Joan, i la Flama del Canigó omplirà les nostres ànimes de vida, mentre ens recorda l’agermanament cultural que tenim amb la resta de territoris de parla catalana. No deixem que aquesta flama s’apagui!



Per cert, no ens ha passat per alt que avui han anat a declarar al TSJC els diputats de la Mesa del Parlament de PSC i Cs pel mal anomenat 'Cas Forcadell'. Hi han anat absolutament sols. Aquests són els que després diuen que els independentistes cada dia estan més sols i són menys. Menys que qui? Les comparacions són odioses.





