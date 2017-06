La victòria de la democràcia gràcies al flanc internacional, més a prop

Dietari 2014 Dissabte, 24.6.2017. 21:10 h

La revetlla de Sant Joan s'ha viscut sense grans incidències a Catalunya i l'actualitat política sembla que també ha descansat uns dies, a l'espera de la propera data interessant d'aquest procés: el 4 de juliol. No obstant això, poques hores abans que milers de persones encenguessin les metxes que han fet d'aquesta nit passada la més il·luminada de l'any, hi ha hagut un petit sotrac. El diari 'The New York Times' ha provocat molta sorpresa publicant un editorial parlant sobre Catalunya i Espanya.

I el contingut és encara més remarcable: 'The New York Times' demana a Mariano Rajoy que accepti un referèndum a l'estil escocès per a Catalunya per a tancar la qüestió, i expressa seguretat que sortirà el No. "Si no, la intransigència de Madrid només inflamarà les frustracions catalanes", afegeix el prestigiós rotatiu. De fet, el 'The New York Times' arriba a dir que "també ajudaria una negociació de bona fe amb els líders catalans per trobar una solució política, en lloc de confiar en la interpretació restrictiva de la Constitució per castigar els esforços dels catalans per assolir més autonomia". Una clara crítica a la judicialització del procés.