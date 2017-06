L'economia catalana no ajuda, en absolut, l'unionisme

Dietari 2014 Diumenge, 25.6.2017. 21:52 h

L'economia catalana continua creixent. I a bon ritme. És la constatació de les dades dels últims mesos, que una vegada més desmenteixen aquella teoria de la davallada de l'economia del país fruit del procés i la potencial independència. El PIB del país ha arribat al 19% del total espanyol per primera vegada el segle XXI i les exportacions catalanes suposen un 25% de les de l'Estat. Especialment aquesta dada fa mal als interessos unionistes, ja que això també porta la marca Catalunya i tot el que implica a l'estranger, en un moment delicat en què Madrid potser voldria tenir les fronteres del Principat tancades amb pany i forrellat.

I és que aquest cap de setmana els defensors de la unitat d'Espanya han pogut comprovar la perillositat del potencial català a l'estranger. L'editorial del 'The New York Times' de la qual el Dietari es feia ressò ahir continua portant cua, i aquest diumenge la polèmica ha estat sobre la traducció del text en si. Ningú discuteix que el diari aconsella Rajoy que permeti la votació, però el dubte -la frase es pot entendre de dues maneres diferents- és saber si el diari deia que votar No en la consulta és el millor per Catalunya o per Espanya.

En qualsevol cas, es tracta d'un tema secundari, perquè qualsevol de les dues opcions implica que el diari vol una votació, cosa que, a més, explicita. I com ha reaccionat l'unionisme? Ciudadanos ha tret ferro a l'assumpte dient que està molt demostrat que la internacionalització del procés ha fracassat a l'estranger. Al seu torn, el PP ha estat fins i tot més racional que la seva 'marca blanca' i ha dit que respecte la recomanació, malgrat que allò que val, segons el partit, és la Constitució.