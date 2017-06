El procés, per triomfar, necessitarà clandestinitat

Dietari 2014 Dimarts, 27.6.2017. 20:40 h

L'actualitat sobre el procés avui ha viscut un capítol aparentment ridícul. El Govern ha declarat desert el concurs per comprar les urnes per falta de solvència econòmica de totes les empreses que hi van concórrer. L'ambient s'ha tornat a enrarir de sobte, ningú ho ha entès, la CUP ja ha pressionat de valent i ha lamentat la circumstància però, de moment, l'executiu tampoc s'ha mostrat molt preocupat. No han explicat com se solucionarà l'entrebanc, però el president de la Generalitat ha assegurat categòricament que hi haurà urnes l'1 d'octubre. Precisament Carles Puigdemont ha encapçalat avui una reunió d'urgència a la Casa dels Canonges amb partits i entits independentistes per explicar l'estat de la qüestió, però de moment no n'ha transcendit res, a banda d'un intent de tranquil·litzar els ànims.Ens tornem a trobar a l'encreuament de camins de sempre: té el Govern un pla B i la circumstància ja estava prevista o bé tot és improvisat i s'han tirat a la piscina sense xarxa? Després de la prohibició de la consulta original del 9N, la Generalitat no va semblar tenir una resposta a l'alçada. Ara podria ser diferent? Circulen rumors de tot tipus: que cap membre de l'executiu es vol responsabilitzar de la compra d'urnes, que el Govern no té ni idea de com evitar l'Estat per aconseguir les urnes, que les amenaces contra les empreses han fructificat...Però també hi ha veus que diuen que els recipients on es dipositaran les paperetes ja s'estan comprant (o ja s'han comprat) per una altra banda. D'altres, apunten a la possibilitat que el fer de declarar desert el concurs és una nova argúcia, ja que això permetrà a partir d'ara engegar una negociació sense publicitar amb possibles proveïdors d'urnes. L'objectiu seria que es perdi el rastre de com, quan i on es farà la compra. El procés, si té alguna manera de triomfar, serà a través de la clandestinitat.