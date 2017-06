La persecució segueix

Dietari 2014 Dimecres, 28.6.2017. 20:43 h

Ahir va ser un dia de perplexitat i de nervis. A darrera hora vam tenir notícia que el president de la Generalitat havia cridat tots els partits i entitats independentistes a la Casa dels Canonges per informar-los que no havien de patir amb el tema de les urnes. La gent havia quedat parada amb l'anunci d'ahir del concurs desert, un pèl decebuts amb les explicacions posteriors de Neus Munté, i accelerats per la reacció de la CUP posterior, que va aprofitar per deixar anar el missatge exculpatori que el Govern ja no ha comptat per res més amb ells després de la votació pressupostària, un argument que avui s'ha tornat a sentir.



La teoria principal, com avançava ahir el Dietari del Procés, parteix de la idea que la Generalitat podrà iniciar un negociat sense els focus posats ni la vigilància de la llei espanyola. I així el tema se solucionarà. Avui hi ha hagut una altra notícia pels que ahir ja tornaven al discurs 'tribunero' del "no tindrem els nassos de fer-ho": Oriol Junqueras ha anunciat que, d'acord amb el president Carles Puigdemont, enguany no s'iniciarà cap tramitació pressupostària ja que l'escenari ara mateix és: o bé independència o bé eleccions autonòmiques. Això vol dir que la Generalitat dóna per suposat que es votarà. Recordin que fa uns dies Rajoy deixava caure que no emprarien la força per aturar les urnes.



Però a partir d'aquest afer hem pogut estirar el fil i saber més coses: una de les empreses no va presentar la resta de la documentació per manca de garanties, i l'altra no va arribar al llindar pressupostari que demana la Generalitat. Hi ha teories que apunten a què s'ha volgut protegir també la consellera Borràs. Precisament, l'altra gran filtració del dia són els interrogatoris que s'estan fent des de fa uns dies per part de la Guàrdia Civil als funcionaris que estan treballant en el registre de catalans a l'exterior. Aquest ha estat el tema central de la jornada. La idea és, òbviament, acollonir aquests treballadors públics i dissuadir-los de seguir ajudant l'empresa per la qual treballen, la Generalitat, de tirar endavant el referèndum i la important bossa de votants a l'exterior que, com ja saben, gràcies al boicot de les ambaixades espanyoles es va frustrar el 63è diputat de Junts pel Sí.



La batalla es lliura, com veuen, també a l'exterior. Els catalans exiliats són més importants del que tothom es pensa aquí i allà. L'Estat hi té l'ull posat i no vol de cap de les maneres que aquests ciutadans puguin votar. La Generalitat ha intentat burlar les ambaixades de l'Estat amb un registre que, de moment, no ha funcionat. I, precisament, la campanya publicitària fallida no ha fet més que provocar un altre maldecap: una investigació de la Fiscalia per determinar si la finalitat de les inscripcions és participar en un referèndum o no. S'han fixat en el lema "participar sobre el futur". Veurem si el 4 de juliol, el president Puigdemont és capaç de començar a donar respostes més concretes a tots aquests interrogants. És molt necessari que, malgrat l'amenaça de l'Estat, a gent comenci a veure la serietat de la votació i es cregui que s'hi va de debò.







Article escrit per Oriol Jordan

