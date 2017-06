El 'Financial Times' revela el pecat original espanyol

Dietari 2014 Dijous, 29.6.2017. 20:37 h

Tothom recordarà aquesta legislatura com la de més tensió de tota la democràcia amb l'Estat espanyol. I no es recordarà absolutament res de l'obra de govern i del poder legislatiu? Bé, per ser justos, com a mínim hauria de passar a la posteritat la perseverança d'aquest executiu per reparar el mal que la Guerra Civil i sobretot el franquisme va fer a molts catalans. Els esforços per identificar restes de víctimes de la guerra que encara es troben a fosses comunes se succeeixen i aniran en augment amb el Pla de Fosses 2017-2018 ja en marxa. A més, la jornada d'avui ha esdevingut única: el Parlament de Catalunya ha declarat nuls els 63.961 consells de guerra franquistes, com els de Lluís Companys o Salvador Puig Antich. La cambra catalana no hauria de ser qui ho fes, sinó l'Estat.

Però heus aquí el quid de la qüestió. Continuen ancorats en les mateixes faccions de fa 80 anys, i és per això que Espanya continua sense rumb, incapaç de viatjar cap a un projecte comú per les baralles entre dreta i esquerra. I també per la pugna entre la capital i les 'perifèries'. Ho sap tot el món, i si algú no n'era conscient, el procés català ha acabat de destapar les vergonyes més antigues de l'Estat. La prova? No només fa uns dies el New York Times parlava del referèndum, sinó que avui en parla el Financial Times.