Tenen la capacitat d'aturar els municipis?

Dietari 2014 Dissabte, 1.7.2017. 20:12 h

Article escrit per Guifré Jordan

El govern espanyol continua el festival d’amenaces contra el procés, i així continuarà fins que decideixi començar a aplicar-les. La gran pregunta que encara trigarà a desvelar-se és la de sempre: fins a on arribaran? Ara, però, en sorgeix una altraPotser podran parar els peus a un acord del govern català, a algun tràmit de la Generalitat o collar per la via econòmica.Difícil.Aquest dissabte al matí més de 500 batlles han fet pinya amb el referèndum sota l’aixopluc de. L’acte, celebrat al Paranimf de l’edifici central de la Universitat de Barcelona, ha servit perquè els centenars de representants municipals acceptin un manifest que els commina a ajudar la Generalitat a organitzar la votació. En concret, tot i que segons algunes fonts nomésestan signant individualment el document, teòricament tots els presents aquest dissabtesi és necessari i també a no arronsar-se per molta pressió del govern de l’Estat que rebin.De fet, la delegació de l’executiu espanyol dirigida per Enric Millo, que fins ara ha mantingut un perfil baix, ja ha dit que a partir d’ara. Però algú creu possible que Millo podrà controlar al 100% els 948 consistoris? Difícil. Molt difícil. Se li complica la possibilitat de fer vacances aquest estiu si continua amb aquest propòsit.Durant l’acte, el president de l’ACM,, ha trencat el guió previst en el seu torn de paraula i ha fet aixecar del seient Carles Puigdemont, Oriol Junqueras i altres consellers, que presenciaven l’esdeveniment des de la primera fila. Una vegada dempeus, els ha fet girar-se cap al públic, ple d’alcaldes:, els ha dit. Ningú en dubta de la determinació dels càrrecs locals. De fet, generen més dubtes certs membres del govern català que els alcaldes, per bé que tenen menys responsabilitats. A priori.

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí