I després de la tempesta... la tempesta

Dilluns, 3.7.2017. 23:33 h

Article escrit per Guifré Jordan

Dia d'intensitat màxima en la vigília de la presentació dels detalls de la logística i la legalitat del referèndum. El grau de bogeria va creixent de manera exponencial a mesura que s'apropa l'esperat 1 d'octubre, i el despertar d'aquest dilluns n'ha estat una bona mostra, que suposadament explicava com es faria el procés constituent. El rotatiu explica que els plans del Parlament i la Generalitat passen per la participació ciutadana per fer una nova Constitució, cosa que els ha fet dir quea l'estil Veneçuela. Hilarant.Unes hores més tard, en plena hora punta de les ràdios, Catalunya Ràdio i RAC1 filtraven alguns detalls de la llei que ha de possibilitar el referèndum, que tot apunta que anirà per separat respecte a la de transitorietat. Les dues emissores explicaven que. A més, el document posaria de manifest que el Parlament es sobirà i que aquesta és una disposició excepcional, i introduiria unade cinc membres diferent de l’habitual junta electoral i escollida pel Parlament, i també unaDiversos altres detalls sobre la llei del referèndum que es coneixerà demà també s’han destapat, com ara la(amb un 30% del temps per a entitats) laimmediata si guanya el Sí l’1-O. També s’ha sabut que el Govern s’esmerçarà en un dels temes més punxeguts: la facilitació del vot dels catalans a l’estranger.El dossier de premsa, però, encara guardava el més important del dia: una a priori inofensiva entrevista d’‘El Punt Avui’ al conseller d’Empresa,. Estava cridada a passar sense pena ni glòria, però ha acabat provocant una crisi de govern. I li ha valgut el càrrec., i apuntava que és probable que s’hagi d’acabar fent quelcom similar al 9N. No s’ha de “bandejar” el 9N, deia. A més, es mostrava disposat a anar a la presó, però mostravapersonal perquè en depenia la seva família. Les declaracions, gens en la línia de l’executiu i que s’apropen més al posicionament de l’oposició –que recorda dia sí, dia també, que això pot acabar com un 9N bis– han despertat tot una tempesta en el sobiranisme.Consellers com ara Junqueras han reaccionat ràpid per, mentre que la CUP ja en demanava la. I, per sorpresa de tothom, pel vespre Carles Puigdemont agafava el guant dels anticapitalistes i. El motiu? Haver dubtat del referèndum. Tota una mostra de força, de determinació i de convicció que fins i tot els cupaires han aplaudit. Qui més dubta que s’ha d’arribar al final i s’ha de defensar la votació fins les últimes conseqüències? Que s’aixequi i marxi del govern de Catalunya.Ara bé, el que es podria entendre com una mesura de Puigdemont unívoca cap al referèndum, també es pot interpretar com unaque es destapi part de la caixa de Pandora amb els detalls del referèndum. El que pugui passar demà és un misteri, però una cosa és evident: en aquest procés, després de la tempesta torna a haver-hi més tempesta.

