Els independentistes prometen la independència en 48 hores, si surt el Sí

En un bany de masses i d’optimisme, i sota la mirada atenta dels diputats de la CUP, el president, acompanyat de tot el Govern i els diputats de Junts pel Sí han presentat. Ho han fet al TNC després d’una jornada en la qual Santi Vila ha estat nomenat al matí nou conseller d’Economia i Empresa en substitució de Jordi Baiget, i en la qual també s’ha sabut que. Puigdemont ha tancat així una crisi de confiança i, de pas, ha fet un cop de puny a la taula davant del sector convergent de l’òrbita de Mas, que no s’ho ha pres bé.Aquest matí, un total de vuit diputats, entre Junts pel Sí i la CUP, han presentat aquesta llei a l’Auditori del Parlament, en un acte dirigit als diputats de tot l’hemicicle català. De fet, hi havia una, que s’ha tornat a contradir.. Coscubiela ha tornat a fer el ridícul quan ha dit que no hi anaven perquè era un acte partidista, després de molts dies d’estar demanant que el Govern expliqui quins són els seus plans.El mateix ridícul l’ha fet Icetaen la qual s’explica, com deia Turull a la tarda, com no anar a votar l’1 d’octubre. Iceta s’ha passat el dia exclamant-se per com Puigdemont havia fulminat un dissident. L’hemeroteca és molt perversa, i tothom li ha recordat què va fer el PSC amb els seus diputats dissidents la legislatura passada. La cosa va acabar amb escissions.No cal dir que “feixisme” ha estat el mot utilitzat a tots els nivells pel PP d’aquí i el d’allà. Res de nou. A la tarda, com dèiem,on Junts pel Sí han explicat totes les garanties democràtiques (sense concretar massa), mitjançant les quals pensen fer que la gent voti. El gran titular ha esta queSi no, es convocaran automàticament eleccions autonòmiques. Marta Rovira i Jordi Turull han explicat amb el lema “com sempre” quines seran les garanties que permetran celebrar l’1 d’octubre, sense desvetllar els secrets que encara no hem de conèixer.Els independentistes han volgut transmetre que el full de ruta és clar i que hi ha determinació per arribar-hi i, sobretot, moltíssima il·lusió. Puigdemont ha assenyalat que, encara que aquests guanyin, ja haurem aconseguit un canvi.A darrera hora, la vicepresidenta espanyola,(representa que això ho hauria de decidir el TC, però ja no cal esperar-se al protocol). Que podem anar explicant la llei durant els propers 30 dies, que aquesta no entrarà mai en vigor, ni el referèndum es durà a terme. Veurem qui aguanta més.