Què en sabem del referèndum, que NO serà com sempre?

Com era d'esperar, la presentació oficial de la llei del referèndum d'aquest dimarts ha comportat entre ahir i avui una tempesta de comentaris i amenaces. La ministra de Defensa, com sempre, ja ha fet el comentari velat sobre la disponibilitat de l'exèrcit per qualsevol circumstància. La vicepresidenta ja ha fanfarronejat, com sempre, que l'Estat pot fulminar les lleis sobre el procés en 24 hores. El president d'Espanya ha alertat dels "deliris autoritaris" del procés, mentre prohibeix votar, com sempre.



El PP català d'Albiol, com sempre, és qui ha fet l'amenaça més 'sucosa', la de no descartar la suspensió de l'autonomia. Les ràdios i televisions, també com sempre, han tingut molta carn per assaltar com a bons carronyaires. I els guardians més fidels de l'essència de l'Espanya actual, Aznar i Felipe González, juntament amb ZP, han esbudellat el procés amb referències a Veneçuela i han sortit en defensa de la 'patria común' en una taula rodona. Com sempre. Cap novetat. L'immobilisme continua. Ah! I és clar, el TC faltava: l'Alt Tribunal ha prohibit avui la disposició addicional 40 dels pressupostos de la Generalitat d'enguany, la que assegurava que hi hauria fons per un eventual referèndum. Com sempre.



'Com sempre' va ser també el lema de l'acte d'ahir al vespre de Junts pel Sí i el Govern, ja que van voler deixar clar que el plebiscit es planeja perquè sigui tan similar a una votació ordinària com es pugui. I què en traiem de l'acte i d'entrar al web garanties.cat?



Que hi haurà cens, i que es traurà de les dades de l'Oficina del Cens Electoral espanyola, que la Generalitat diu que té a l'abast.



Que les urnes s'estan adquirint de forma directa, lluny del focus mediàtic, però amb cert obscurantisme.



Que hi haurà una circumscripció única i subdivisions fins arribar a les meses electorals, que es trobaran a espais electorals per determinar.



Que els votants seran els de sempre: adults amb nacionalitat espanyola, i que rebran d'alguna manera una targeta censal.



Que els catalans a l'exterior podran votar en la mesura que estiguin apuntats al registre que l'Estat espanyol ja imposa en tots els comicis i també al registre de catalans a l'exterior.



Que hi haurà personal a les meses, escollits com de costum per concurs, amb suplents inclosos.



Que hi haurà supervisors, siguin funcionaris o no, i que estaran emparats per la llei de referèndum.



Que hi haurà una sindicatura electoral, com a novetat, i que cinc membres escollits pel Parlament la composaran.



Que hi haurà campanya electoral, amb espais als mitjans públics per tots els partits proporcionalment i amb un 30% destinat a entitats de banda i banda.



Que si guanya el Sí es proclamarà la independència dos dies després de la proclamació dels resultats, mentre que si s'imposa el No, es convocaran eleccions.