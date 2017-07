La Santa (però fràgil) Aliança

Dietari 2014 Dijous, 6.7.2017. 23:40 h

La polseguera que va generar la publicació de la llei del referèndum continua estenent-se com una taca d'oli. Aquest dijous Mariano Rajoy i Pedro Sánchez s'han reunit per primera vegada des de les primàries del PSOE i ho han fet durant unes dues hores i mitja, molt més temps d'allò esperat. I un dels temes estrella, és clar, és el procés català. I els socialistes ja han dit que donaran suport al Govern en el refús al referèndum.

No obstant això, la portaveu Margarita Robles ha afirmat que la seva formació "mai" donarà suport a l'aplicació de l'article 155. Ara bé, per executar la mesura, a la Moncloa només li cal una majoria absoluta al Senat, la qual té i per golejada, i no al Congrés. Així, ja pot dir missa Pedro Sánchez que no ho podria aturar, tot i que sí deslegitimar en bona part. El jardí de darrere de casa de Mariano Rajoy que s'havia convertit els poders legislatiu i executiu en l'anterior legislatura ja no té lloc. Ara tot li costarà una mica més. La Santa Aliança espanyolista, com l'original de principis del segle XIX, continua ferma contra qualsevol mínima mostra de modernitat i de canviar les coses. Ara bé, aquesta és més fràgil del que l'Estat havia calculat que seria quan l'inajornable moment de l'impuls independentista català arribés.