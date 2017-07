Colau, garantia absoluta?

Dietari 2014 Diumenge, 9.7.2017. 22:58 h

"Ara mateix votar sí-sí és una oportunitat per a provocar un procés democratitzador. Un procés que es pot dur a terme tant a Catalunya com a Espanya".

Ada Colau, activista, juliol de 2014



"Per superar el blocatge i evitar la frustració, caldrà que la ciutadania prengui la paraula i exerceixi el dret de decidir. Enfront del blocatge, la millor cosa que podem fer és desobeir. Desobeir pacíficament, però desobeir".



Ada Colau, activista, juliol de 2014



"Et podem donar la garantia absoluta que nosaltres farem molt més per la sobirania de Catalunya i pel dret a decidir que CiU. La garantia absoluta. Qualsevol dels nostres regidors, tant si és independentista com si no, estarà disposat a arribar fins on calgui. A enfrontar-se amb l'estat, amb la Unió Europea i amb qui calgui perquè puguis exercir el teu dret de decidir perquè aconseguim el màxim de sobirania possible".



Ada Colau, candidata a l'alcaldia de Barcelona, maig de 2015



"Acompanyarem el president de la Generalitat en la demanda del dret a decidir i un procés constituent"



Ada Colau, alcaldessa electa de Barcelona, juny de 2015



"[L'1-O] no és el referèndum que Catalunya mereix i necessita, a fi de solucionar de forma definitiva el seu futur polític"



Catalunya en Comú, formació liderada per Ada Colau i Xavier Domènech, juliol de 2017