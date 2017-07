Dietari 2014 Dilluns, 17.7.2017. 23:50 h

Avui saltava la notícia que tothom situava ahir entre els rumors possibles: el màxim responsable dels Mossos, Albert Batlle, ha dimitit. Aquesta és la primera decisió del nou conseller d’Interior, nomenat fa menys d’una setmana, Joaquim Forn. L’exregidor de Barcelona entra amb voluntat de fer neteja als Mossos, una tasca difícil però necessària si volem comptar amb una eina imprescindible (segurament la més important de totes) el dia D+1, si la independència s’imposa en el suposat referèndum: el control de la policia.



El dimitit Batlle substituïa el 2014 a Manel Prat. Ambdós ben odiats per la CUP, no tant per l’enfrontament al carrer si no per les contínues manifestacions de Batlle (un ex PSC, per cert) a favor de fer complir la legalitat arribat el cas de l’ordre de detenció de Forcadell o Puigdemont. Catalunya no es pot permetre que la seva pròpia policia detingui els seus màxims representants, i Batlle semblava alinear-se, com també donava la impressió que feia Jané, amb la legalitat espanyola. Així no podrem saltar cap mur, perquè no controlarem ni ports, ni aeroports, ni fronteres... de fet, si no som capaços de controlar que els Mossos no s’enduguin urnes...



Avui mateix també hem sabut qui serà el seu substitut al càrrec. Pere Soler, un independentista també “de pedra picada”, molt afí a Convergència. Amb un conseller “de pedra picada” com Forn, i un cap dels Mossos de la mateixa tipologia, com a mínim posem tota la carn a la graella per exercir un control polític de la policia en un moment crucial. El nom de Pere Soler, que havia ocupat la Direcció General de Serveis Penitenciaris, sembla que feia mesos que Josep Rull l’havia posat sobre la taula. De fet, diverses fonts apunten que el canvi de lideratge en els Mossos era qüestió de temps i, ara, Puigdemont ha trobat la conjuntura ideal per posar el país rumb al referèndum a tant sols poc més de 70 dies per la suposada votació. Màxima tensió.