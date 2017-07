Convocaran eleccions per sabotejar cada vegada que es vulgui fer un referèndum?

Dietari 2014 Dimarts, 18.7.2017. 23:35 h

Tornen els rumors sobre el possible saboteig de l'1-O amb una convocatòria d'eleccions a l'Estat espanyol. Com ja es va dir de cara a una possible desactivació del 27-S, la proposta ha començat a circular i fins i tot el nou portaveu del Govern, Jordi Turull, ja ha dit que fins i tot aquest escenari està previst. Les enquestes somriuen al PP, però havent vist la volatilitat de les enquestes arreu i la recent experiència de la primera ministra britànica, Theresa May, es fa difícil pensar que Rajoy se la jugui. A més, si s'haguessin de celebrar eleccions per tapar intents de referèndum, la partida ja està guanyada pels sobiranistes. Tota la rumorologia l'ha incentivat el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, que no ha descartat cap escenari. En qualsevol cas, aquest dimarts, en motiu del consell de govern, ja s'han visualitzat els canvis en l'executiu català, i no només amb la figura de Turull al faristol del portaveu. Clara Ponsatí i Quim Forn també han fet acte de presència, però aquestes no són les úniques modificacions. El Diari Oficial de la Generalitat ha publicat dimarts el canvi de mans de la responsabilitat sobre processos electorals, que passa a mans de Vicepresidència. És a dir, d'Oriol Junqueras. Sí, el mateix que fa menys d'una setmana negava la responsabilitat del referèndum, segons el diari 'El País'. En aquest sentit, part del debat ha tornat a girar al voltant de les urnes -literalment. El flamant conseller Turull ha dit que l'executiu ha acordat tirar endavant la compra de manera col.legiada, però ha donat a entendre que no explicaran com procediran a l'operació fins que no l'hagin consumat. Això sí, segons ell, dins el marc de la legalitat vigent, però "sense ostentació" perquè ja se sap "com les gasten" a Madrid, ha dit. La jornada del '18 de julio' d'enguany, però, també serà recordada perquè diverses ciutats del país s'han llevat amb cartells que mostraven la cara de Francisco Franco i un missatge que instava a no votar l'1 d'octubre. Després de múltiples especulacions, una entitat independentista anomenada República des de baix ha reivindicat els fets. Una bona campanya de màrqueting per comparar aquells qui posen pegues a l'1-O amb la no-democràcia, amb Franco. Un dels que posa pegues als plans de Puigdemont des de fa dies és el dirigent de Catalunya Sí que es Pot, Joan Coscubiela. Avui ha criticat de nou la idea de modificar el reglament del Parlament, amb el pretext que és un intent d'aprovar la llei del referèndum "pel darrere". Sorprenentment, però (o no tant), el seu company de grup parlamentari (però no de partit) Albano-Dante Fachin l'ha contradit a Twitter i li ha plantejat que el problema de fons és que no es pot aprovar "per la porta gran". Es tracta d'un xoc més en el si d'un grup parlamentari pràcticament atomitzat. De fet, es fa difícil saber a hores d'ara què votaran a la llei de referèndum cadascun dels membres de Catalunya Sí que es Pot. Potser l'independentisme s'endú una grata sorpresa!