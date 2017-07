Un altre cadàver aflora a les aigües fecals de les clavegueres espanyoles

Dietari 2014 Dimecres, 19.7.2017. 20:12 h

Quan avui tot Catalunya enfocava el comentari del dia i les tertúlies al documental d’ahir, “Las cloacas de Interior”, una iniciativa de Mediapro i Jaume Roures de la que no en parlarà ningú fora de Catalunya però que va tenir un 30% de share a TV3, la mort de Miguel Blesa ha trasbalsat l’opinió pública.



L’exdirector de 70 anys de Caja Madrid ha aparegut mort en una finca de Còrdova al costat d’una escopeta. Sembla ser que es preparava per anar de cacera i les primeres hipòtesis han apuntat o bé a un suïcidi o bé a un accident. Per sorpresa de l’audiència pública, ningú ha parlat de la probabilitat que això fos un assassinat. És curiós que el dia que tothom torna a parlar de les clavegueres de l’Estat, aquestes es cobrin una nova víctima, en relació al Cas Gürtel. Ningú no pot confirmar aquest extrem, però casualment, en tres anys ja hi ha hagut set morts i una persona en coma. Tota aquesta gent sabien massa coses com perquè els ideòlegs de la trama es poguessin permetre declaracions compromeses en algun moment o altre que ho enviïn tot a rodar.



Així funciona l’Estat, les clavegueres espanyoles són un lloc pitjor del que tots ens imaginem, i segur que ens quedem curts. Per què Catalunya ha d’esperar el vist i plau dels espècimens que hi habiten per celebrar un referèndum? Avui Miquel Iceta, no sense despreci, donava mostres que el referèndum és possible quan deia que el millor que podria passar és que l’Estat fes la vista grossa i deixés que el Govern tornés a fer “un 9N”. En el fons sap que Madrid no té tantes eines com es pensa (a banda de bramar, amenaçar i inhabilitar) per aturar-ho. Si Catalunya surt a votar massivament, i guanya el ‘Sí’, la partida s’ha acabat.



El camí cap aquesta gran final, on ens ho jugarem tot a cara o creu serà ben difícil. Una de les potes sobre les quals se sustenta bona part de l’èxit de l’operació el PDECat segurament –ja ho és, de fet- serà un dels que més hòsties rebrà. L’Estat sap que el partit passa per un mal moment i els sectors moderats que hi ha a dins debiliten la formació i, en conseqüència, el Procés. Avui, el Tribunal de Comptes ha obert una investigació per exigir als polítics inhabilitats, Mas, Ortega, Rigau i Homs, que assumeixin el cost de la consulta del 9 de novembre de 2014, que s’estima en 5 milions. O sigui, que ho paguin de les seves butxaques. La denúncia prové de Societat Civil Catalana.



Vénen temps difícils, caldrà mostrar la màxima capacitat de resiliència i d’unitat, i tenir molt clar, com ha dit avui Ibarretxe en una conferència que “Espanya no té un problema amb Catalunya, sinó amb la democràcia”.