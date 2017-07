Quan les dues clavegueres convergeixen

I mentre que el cadàver que el Dietari comentava ahir continua aflorant a les aigües fecals provinents de les clavegueres de l'Estat, les que provenen de l'antiga Convergència també continuen sortint a la superfície. De fet, les dues aigües fecals s'han trobat aquest matí a les portes del Parlament de Catalunya: la Guàrdia Civil ha entrat aquest dijous a l'edifici que allotja la cambra catalana per buscar informació sobre Germà Gordó, l'exgerent de Convergència i actual diputat no adscrit, després de sortir de Junts pel Sí.

Qui va ser conseller de Justícia continua amb problemes amb precisament amb la justícia, en aquest cas espanyola, però és difícil de dirimir fins a quin punt és justificat, fins a quin punt és part de l'espectacle al qual estem ja acostumats, i fins a quin punt és un indici que estan fent esforços majúsculs in extremis per treure un nou escàndol que esquitxi algun integrant de Junts pel Sí.



Mentrestant, el documental de 'Las Cloacas de Interior' continua a l'ordre del dia. Tot plegat, coincidint amb les conclusions de la comissió sobre l'Operació Catalunya, coneguda també aquest dijous. I què n'han extret els diputats del Congrés dels Diputats? Que l'anomenada 'policia patriòtica' orquestrada per l'exministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz, va existir. O, com a mínim, que es van utilitzar les forces de seguretat amb un ús partidista, que és l'extrem que fins i tot Ciudadanos ha acceptat. No obstant, el partit d'Albert Rivera ha impedit que el cas arribi a la fiscalia. Nova política.Totes les clavegueres surten a la llum i convergeixen just el dia que la tomba de Salvador Dalí s'ha obert 28 anys després de la mort de l'artista per una demanda de paternitat d'una senyora que assegura ser la seva filla. Tot plegat... surrealista!