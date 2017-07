Finalment, Madrid amenaça formalment amb tallar l’aixeta

Dietari 2014 Divendres, 21.7.2017. 20:12 h

S’ha acabat el bròquil, els riures, les ironies, les brometes. L’Estat acaba de llençar el seu primer atac fort, la qual cosa ens fa entendre que ells ara també van de debò. El que vàrem viure el 9N, aquella tensió que, en algun moment vam pensar que era un xoc de trens real, no serà res comparat amb el que pugui passar a partir d’ara. Aquest migdia, en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el portaveu Gómez de la Serna ha donat la notícia de l’any: l’Estat obligarà a la Generalitat a passar un informe econòmic setmanal per controlar que el Govern català no inverteixi ni un cèntim en la convocatòria de l’1 d’octubre. Del contrari, Madrid tallarà l’aixeta del FLA, i Catalunya no podrà recórrer a aquest ajut.



L’anunci arriba la setmana que ha mort Blesa, hem vist el reportatge de les clavegueres de l’Estat, hi ha hagut el nou xou mediàtic contra la trama del 3%, la petició del Tribunal de Comptes contra els inhabilitats i el nou conseller Turull afirmava que, sobre els passos del referèndum, a partir d’ara es treballaria en mode ocult i només transcendirà allò que li interessi a l’executiu català. I no oblidem que pels volts de la setmana vinent, si tot va bé, està prevista la presentació de la llei de transitorietat. Cal afegir que avui el món de la cultura catalana ja s'ha despertat commocionada perquè el TC ha esborrat del corpus legislatiu català el cànon digital que permetia recollir 20 milions que repercutien en les produccions culturals del país, un nou cop de destral mesetari.



La reacció de la Generalitat a l’amenaça del govern espanyol ha vingut del secretari d’Economia, Pere Aragonès, amb qui la gent d’El Dietari del Procés vam tenir el goig de compartir fa unes setmanes una de les presentacions del “Zeitnot. El Dietari del Procés II”. Aragonès ha estat molt clar: “Si tanquen l’aixeta, ells s’embussen”. Paralitzar Catalunya, doncs, l’únic que fa és acabar perjudicant la mateixa Espanya, que és la principal beneficiària del bon estat de salut que pugui assolir l’economia catalana, per davant del propi Principat. Aragonès ha afegit que “no poden tallar l'aixeta a Catalunya perquè els afecta directament. La lectura dels mercats financers seria que l'Estat ha deixat d'exercir la seva responsabilitat”.



Veurem què passa finalment amb aquesta qüestió, però s’acosta el moment del tot o res, a falta de pràcticament 70 dies per la celebració del referèndum. L’Estat no pot badar perquè, en qualsevol moment, el Parlament de Catalunya veient coartades les seves llibertats (reconeguda la seva autonomia també a l’article 2 de la Constitució) pot declarar la independència de manera unilateral.



A Espanya hi ha molta por, la darrera onada del CEO ha preguntat per primera vegada per la pregunta anunciada per Puigdemont corresponent al referèndum de l’1 d’octubre, i la resposta ha estat abrusadora a favor del Sí: participació del 67,5% i el Sí guanyant amb un 62,4% per un 37,6% de No. Els resultats són, com cal esperar d’una enquesta que vol reflectir el resultat real d’un referèndum binari, nets. Sense comptar abstencions ni nuls, ni res.



Malgrat la claredat indiscutible d’aquestes dades, cal contraposar-hi que a la pregunta que sempre fa el CEO sobre si hom vol una Catalunya independent, el ‘No’ segueix ampliant avantatge al ‘Sí’ (49,4% a 41,1%). I per què la gent respon àmpliament que Sí a la pregunta del referèndum, però sembla ser que, en realitat, no hi ha tanta gent a favor de la independència? La diferència pot ser que en el cas del referèndum, la pregunta només admet dues respostes, o Sí o No. Això vol dir que la gent del Sí/No estan obligats a triar o Sí o No, sense més matisos. En cas contrari, el seu vot no comptarà. I davant d’aquesta disjuntiva de triar entre el canvi o l’statu quo, molta més gent del que ens pensem ho tindria ben clar. Ara caldrà arribar-hi.







Article escrit per Oriol Jordan

