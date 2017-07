On és la llei de transitorietat?

La dialèctica va passant als fets a banda i banda a mesura que ens anem apropant a l'1 d'octubre. Uns presenten la llei del referèndum i reconfiguren el govern per demostrar que van de debò, mentre els altres ja diuen que divendres vinent la Generalitat haurà de passar informació de tots els pagaments que ha fet durant la setmana si vol cobrar el FLA, un dels talons d'Aquil•les del procés durant aquests anys. Enmig de la guerra de trinxeres, però, de moment falta un element clau que ha quedat de sobte en un segon pla: la llei de transitorietat.

Junts pel Sí es va presentar a les eleccions de setembre de 2015 amb dues idees clares: llei de transitorietat i independència. El fet que la coalició no aconseguís majoria absoluta justifica canvis de rumb, ja que s'ha hagut de posar d'acord amb la CUP. Així, s'entén que el segon pas s'hagi aparcat per introduir el concepte de referèndum i donar-li més robustesa a una possible declaració inicial. Però, i el primer pas? En un principi, la llei de transitorietat havia de donar la legalitat pel referèndum, però quan es va decidir fer una llei del plebiscit específica, tot va canviar.

El text que es va presentar el 4 de juliol al Teatre Nacional de Catalunya ja incloïa per si una cobertura legal: la internacional. Els qui la van presentar van reiterar que el dret internacional i els drets humans permetien exercir el dret a l'autodeterminació, així que està justificat saltar-se la legalitat espanyola. Al mateix moment, però, els parlamentaris independentistes van afirmar que al llarg del juliol hi hauria informació sobre la llei de transitorietat. A falta d'una setmana només tenim un comentari del flamant conseller de Presidència, Jordi Turull, que assegura que la setmana vinent es donarà a conèixer.El que no se sap, però, és quan s'aprovarà. Esquerra i la CUP aposten perquè sigui abans de l'1 d'octubre i que s'activi automàticament només si guanya el Sí. Ara bé, en pura teoria ja no cal per justificar la desobediència a l'Estat. En pocs dies sortirem de dubtes, just en la setmana que s'acaba el curs polític i que en pura teoria també s'ha d'aprovar la reforma del reglament del Parlament. La tensió no baixa ni a finals de juliol, més aviat al contrari.