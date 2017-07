Els 6.150 euros que destil·len autoritarisme

Dietari 2014 Dilluns, 24.7.2017. 23:56 h

Montoro no va detectar els diners robats per la Gürtel, ni els de les caixes B del PP, ni tants d'altres. Aquests sí. Es nota que Rajoy declara dimecres

El govern espanyol continua ferm en la seva croada per escodrinyar tots els racons de les finances catalanes i aquests dies s'ha fixat en un pagament que la Generalitat ha fet de 6.150 euros sense destinatari clar. El ministeri d'Hisenda va fer fa uns dies un requeriment per demanar informació a la interventora del govern català, ella el va ignorar. Aquest dilluns ha donat 24 hores més de coll sota l'amenaça de retirar el FLA si no es justificava la despesa i sota l'amenaça d'emprendre accions administratives i fins i tot penals contra ella. Aquest dimarts, in extremis, Rosa Vidal Planella ha especificat que es tracta d'un pagament al Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat per manteniment d'un software relacionat amb processos electorals. L'executou de Rajoy, escèptic, ha dit que ho revisarà a fons.



El control portat fins les últimes conseqüències. De fet, la Generalitat haurà d'informar de totes les despeses a l'executiu de Rajoy setmanalment ja a partir d'aquest divendres. Si algina partida és per l'1O, tancarà l'aixeta del FLA. Un fet que podria ser dur per Catalunya, però que potser no ho seria tant ja que la conselleria d'Economia creu que ara el país està molt millor situat que fa sis mesos per tornar als mercats i prescindir del FLA. Si així fos, Madrid perdria un dels seus actius més importants per collar els independentistes.



En qualsevol cas, ja ha passat un dia més camí de l'1O i el més calent continua sent a l'aigüera. De fet, un dels interrogants que s'allargaran fins al propi dia de la votació és la gent que hi participarà. I en aquest sentit, la segona part de l'enquesta que publica el Diari ARA aporta una mica de llum. Segons el rotatiu, el 55% de catalans votarà segur i un 9% està força predisposat. Fins i tot un nombre important de votants del PSC votarien! Com sempre, el que facin els polítics i el que fa la ciutadania són coses totalment diferents. Ja pot escodrinyar Madrid, que si la gent ho vol, això és imparable.