Ja tenim les urnes

Moltes amenaces doncs, que no faran aturar el tren de l’1O. La gran notícia de la jornada, però, es va produir ahir a la nit, quan el president Puigdemont va mantenir un sopar distès i informal amb la presència del delegat del Govern a Madrid, Ferran Mascarell, l'escriptor Suso de Toro, el politòleg Ramón Cotarelo i el president del Diplocat, Albert Royo. Amb molta habilitat, el president va deixar caure que la Generalitat ja té les urnes, i que la llei del referèndum quedarà registrada al Parlament abans de les vacances (la qual cosa vol dir que es començarà a tramitar a la tornada, que enguany es preveu a mitjans d’agost).

El tema estrella, però, és l’amenaça de tallar el FLA si el Govern Puigdemont segueix amb la curs de l’1O. El vicepresident ha anunciat avui que recorreran al Suprem i al Constitucional, i ha deixat clar que no entregarà al govern espanyol la llista d'interventors i treballadors públics que reclamava Hisenda. Cada conseller signarà personalment els informes pertinents que s’hagin d’emetre setmanalment. El Govern català també, ha remarcat que amb el tall d’aixeta del FLA, l’únic que s’aconsegueix és que deixin d’arribar serveis de primera necessitat, però que amb això no s’atura cap referèndum.

Som a un dia de la declaració de Mariano Rajoy com a testimoni pel cas Gürtel. Serà el primer president en actiu de l’Estat espanyol a trepitjar els jutjats, però si la democràcia fos plena, no hagués estat pas el primer. Tenim un PP exaltat, que avui intentava seguir desviant el focus d’atenció dient que Junqueras havia encobert irregularitats en la contractació del Govern Mas.

