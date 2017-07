Final d'El Procés (temporada 5) amb explosió final i ganxo per la següent

Dietari 2014 Dimecres, 26.7.2017. 23:52 h

En tots els 'culebrots', quan va arribant el final de temporada es van tancant trames a mesura que va pujant l'emoció per arribar a una explosió final, que alhora deixarà quelcom sense resoldre per mantenir l'espectador intrigat. És el que està succeint aquesta última setmana en els darrers dies de la cinquena temporada d'El Procés. Després de molta discussió durant mesos, el Parlament ha aprovat aquest dimecres finalment la reforma del reglament de la pròpia cambra, que ha de permetre a un grup parlamentari tramitar una llei per lectura única. La maniobra està vista com una argúcia per aprovar la llei del referèndum en un sol dia per evitar el veto del TC.



Malgrat que la legislació s'ha aprovat -tot i les paraules gruixudes que part de l'oposició ha dedicat-, PP i Ciudadanos han amenaçat de portar el canvi al TC perquè, segons ells, es tracta d'una vulneració dels drets dels diputats. En qualsevol cas, això no és tot per aquest final de temporada, ja que es comenta que o bé aquest divendres o bé dilluns Junts pel Sí i la CUP entraran a tràmit la llei del referèndum. La mesa del Parlament ja no tindria temps material per reunir-se abans de vacances i deixaria la decisió sobre l'admissió a tràmit per després de l'aturada estival. En circumstàncies normals, això seria fins a principis de setembre, però no serà el cas: la modificació del reglament aprovada aquest dimecres estipula que el Parlament torna a ser hàbil a mitjans d'agost, mig mes abans que cada any. Serà capaç l'Estat de fer descarrilar una idea de legislació sense que ni tan sols hagi estat admesa a tràmit?



Si no passa res especial, durant la segona quinzena d'agost el tràmit començaria a avançar i en el primer ple de setembre s'aprovaria de manera exprés. En aquest impàs, alguna cosa grossa ja podria passar, ja que si l'Estat deixa aprovar la llei del referèndum impunement, ja està deixant que tiri endavant quelcom similar a una DUI. De moment, a darrera hora, ja hem sabut que Moncloa ha demanat un dictamen urgent del Consell d'Estat, per veure si recorre la modificació del reglament. Per molt que es prohibís a posteriori, el govern català ja es podria agafar a alguna cosa per tirar el seu pla endavant. Això sí, amb menys d'un mes de marge. El calendari és tremendament just i tot continua penjant d'un fil. Per això, aquesta temporada s'acabarà amb una gran incògnita per resoldre i la vinent no començarà com la resta: amb la manifestació. De fet, si l'Estat vol fer una acció contundent potser no li queda més remei que fer-la abans de l'11 de setembre, cosa que podria animar -i molt- la manifestació d'aquell dia. Potser el calendari dissenyat per Puigdemont ja hi compta? Compta fins i tot amb una mobilització permanent a partir d'aquell dia?



Paral·lelament, les accions policials contra el procés no s'aturen i aquest dimecres també la Guardia Civil ha interrogat dos alts càrrecs del Govern i els ha dit que passen a estar investigats per sedició. Es veu que aquí tothom fa investigacions en totes direccions. En aquest cas concret, hi ha molts dubtes que la Guardia Civil pugui encausar algú, com en èpoques pretèrites. El possible delicte que realment hauria d'interessar més a tot l'aparell judicial i mediàtic però, és el del cas Gürtel. De fet, aquesta jornada també es recordarà com el primer dia que un president d'Espanya en actiu s'asseia davant d'un tribunal. Mariano Rajoy, en qualitat de testimoni, ha declarat pel cas dels sobres B. Totes les cadenes ho han retransmès, menys TVE que s'ha posat a parlar del sexe dels àngels.