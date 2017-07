A un pas del ‘calabozo’ i de l’estat d’excepció

Dietari 2014 Dijous, 27.7.2017. 20:35 h

De moment, Joan Ignasi Elena (el president del Pacte Nacional pel Referèndum) i Jaume Clotet (secretari de Comunicació del Govern), ja han passat pel cuartelillo a declarar aquest matí. Aquest anunci es produïa ahir a darrera hora causant estupor entre els catalans. Però la bomba encara no havia esclatat del tot: com bé saben, el Govern espanyol va sol·licitar també anit que el Consell d’Estat fes una reunió d’urgència per determinar si Moncloa havia de dur o no al TC la reforma del reglament del Parlament que, com bé saben, permetria a la cambra catalana aprovar lleis per lectura única, tal i com ja passa al Congrés i a d’altres parlaments regionals, com ara Andalusia. I aquesta tarda, efectivament, el Consell d'Estat, ha donat el vist-i-plau perquè l'Estat presenti recurs al TC.



Dos fets que han coincidit en el temps i que, en el cas de la intromissió de la Guardia Civil, ha atorgat (sense tenir, a priori, potestat per fer-ho) la qualitat d’imputat a Clotet per haver impulsat la web del Pacte Nacional pel Referèndum. El secretari de Comunicació de la Generalitat havia entrat a declarar com a testimoni i, el propi cos militar, ha decidit que a tenor del que anava dient, passava a ser encausat. És de traca. Els tricornis sembla que tornen a manar com quan anys enrere hi havia els judicis militars. La separació de poders brilla per la seva absència i, com han afirmat diverses persones, Joan Ignasi Elena ha parlat abans amb la Guardia Civil que amb Soraya Sáenz, una de les interlocutores amb qui s’havia de negociar aquest referèndum acordat. La CUP ha deixat molt clar que els “interrogatoris” de la Guardia Civil no són més que el “preludi de l’Estat d’excepció”.



El pitjor de tot això, és que la Guardia Civil ha explicat que feia tot això en qualitat de policia judicial, i per ordre del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona, una investigació "secreta". I una estona després, el TSJC ha aclarit que en la causa que s’instrueix al jutjat número 13 només consten com a investigades tres persones: Santiago Vidal, Carles Viver Pi-Sunyer i Josep Lluís Salvadó, "les persones contra les quals es dirigia la querella que va donar inici a aquestes diligències". Idò, qui és qui realment ha ordenat interrogar Joan Ignasi Elena i Jaume Clotet? S'ha preguntat el conseller de Justícia, Carles Mundo i, darrere seu, la resta de la població.



I, mentrestant, ahir el portaveu del PP al Parlament balbucejava i gesticulava de manera cínica afirmant vehementment que els independentistes no acceptarien un ‘No’ en un referèndum vinculant. Ho diu el representant d’un partit que no permet que aquest referèndum es produeixi de manera vinculant. Quins nassos, és just al revés! De debò no tenen més excuses per justificar que tenen por a permetre les urnes perquè saben que pot sortir que ‘Sí’?



No n’hem parlat gaire des del Dietari del Procés perquè no té gaire a veure, però si l’han anat seguint, el conflicte de les obres d’art religioses que conserva el Museu de Lleida i que Sixena (Aragó) reclama, està a punt de fer esclatar un sidral ben important. El jutge havia donat de termini a la Generalitat fins el 31 de juliol perquè faci entrega de les obres d'art al govern aragonès. En vista que això no passarà, Aragó ha demanat al magistrat que autoritzi a partir de l’1 d’agost als seus tècnics perquè confisquin personalment les obres al Museu de Lleida. Una experiència que mai ha passat en cas contrari, quan Catalunya ha estat suplicant una vegada i una altra el retorn dels papers incautats durant la Guerra Civil a Salamanca. Independentment del complex conflicte sobre la propietat real de les obres, en una Catalunya realment sobirana no hi hauria població de l’Estat espanyol que ho tingués tant fàcil per entrar en un municipi de la Catalunya Estat a confiscar unes obres de manera tant vexant.



A 66 dies pel referèndum d’autodeterminació, les coses es comencen a complicar cada vegada més. L’Estat no dóna el braç a tòrcer i ja no li importa si els mètodes es dissimulen més o menys, o si hi ha o no divisió de poders. Madrid està disposada a fer tot el que estigui a les seves mans per evitar que els catalans surtin en massa l’1 d’octubre a votar per la independència. L’actuació de la Guardia Civil d’avui, però, és un cert punt d’inflexió que haurà de fer seure als estrategues de la Generalitat i tenir molts clars els passos a seguir a partir d’ara. Què passarà si el TC anul·la la reforma del reglament? Com aprovarem les lleis que ens calen per menar l’1O? Caldrà avançar entremig la DUI? Hi haurà valor suficient?