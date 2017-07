Tenien previst aquest moviment de Rajoy... oi?

Dietari 2014 Divendres, 28.7.2017. 21:08 h

Mariano Rajoy ha anunciat en la roda de premsa de final de curs que el govern espanyol envia oficialment la reforma del reglament del Parlament al Tribunal Constitucional, després que dijous, com explicava el Dietari, el Consell d'Estat hi donés el vist-i-plau. Els dotze jutges del jutjat més controvertit de l'Estat ja havien fet l'última trobada abans de l'aturada estival. No obstant, faran una excepció i la setmana vinent analitzaran de manera urgent la reforma del reglament de la cambra catalana. Amb tota seguretat l'admetran a tràmit, cosa que vol dir que la suspendran cautelarment. Tot, abans que s'hagi pogut fer servir.

La llei del referèndum necessita la reforma per ser aprovada en lectura única, així que sense reforma... tornen les incògnites. És de suposar que l'aprovació de la legislació referendària ja dóna legitimitat al Govern per fer cas omís del TC, o així ho entendrà l'executiu. Però... i abans? N'executaran l'aprovació per lectura única igualment començant la desobediència una mica abans d'allò previst? Canviaran d'estratègia i serà el Govern qui porti el text legal al Parlament, cosa que sí permetria aprovar-lo en un dia legalitat espanyola en mà? Deixaran córrer aquesta llei i optaran per una altra cosa? El temps corre, i no hi ha gaire marge si es vol fer la votació sota alguna legalitat.

Malgrat tot, com si res, aquest divendres al matí s'ha sabut que els 71 diputats que conformen el bloc de Junts pel Sí i la CUP han signat tots la llei del referèndum, que entraran a registre dilluns vinent. La Mesa del Parlament, però, no es mullarà sobre si l'admet a tràmit fins després de l'aturada estival. Si ho fa, els quatre membres de Junts pel Sí de l'òrgan tornaran a estar sota la guillotina judicial espanyola. I aquesta vegada per quelcom seriós, així que es preveu més contundència.