Denúncia a la Guardia Civil

Dietari 2014 Dissabte, 29.7.2017. 22:44 h

Tant li fa si el mètode és bo o dolent, legal o il·legal, quan ets la metròpoli fer servir les clavegueres i la falsedat per sotmetre els rebels és absolutament legítim. I fa ràbia que així sigui en ple segle XXI, però això no ens ha de deixar de fer veure que. Potser al darrer moment el seu poder ens acabarà arrasant, però ho haurem tornat a intentar, iPel ministeri de l’Interior espanyol, l’actuació de la Guardia Civil és absolutament “exemplar”, i que amb la “la llei, s’ha de col·laborar i no obstruir”. Ja ho deia Eduard Voltas aquest matí en el seu darrer article abans de les vacances: el cos funcionarial espanyol, el mateix que va perdre tota Amèrica llatina i setanta anys després Cuba,, sense contemplar el pacte. I així és com el tsunami els ha acabat envestint una vegada darrera l’altra., i per Madrid, això no ha valgut ni tant sols el dret a dubtar que l’actuació del cos policial no fos del tot correcte o legítima. Masses són els indicis que apunten que la GC ha actuat al marge de la llei, i ara l’executiu català, amb el recolzament de la CUP denuncia el cos armat per delictes d'obstrucció a la justícia, usurpació d'atribucions, falsedat documental i violació de secrets., s’ha de pagar d’alguna manera, i si no és amb la llei, perquè l’han comprat, els ciutadans tenim el deure de fer-los-ho pagar a través de les urnes.Malgrat que a tall oficial encara ningú no ha pas dit res,de la modificació del reglament per part del TC, i que les lleis que s’han d’aprovar a partir del 15 d’agost relatives a l’1O, es validaran pelMentrestant, preparin-se per un altre estiu tens en el qual haurem d’aguantar declaracions sense ànima de personatges com Juan Carlos“l’1O és un fals referèndum”, “3%”, “Pujol”;: “la denúncia del Govern vol contribuir al circ”, o: “l’independentisme sembla delerós que l’Estat apliqui l’article 155”.