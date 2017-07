Què fa l'Assemblea?

Dietari 2014 Diumenge, 30.7.2017. 21:44 h

La situació segueix escalfant-se. Arran ha tornat a ser antagonista aquest cap de setmana per haver pintat un bus turístic amb guixades turismofòbiques, i haver-li rebentat les rodes. Colau ha anunciat que denunciarà l’organització juvenil, i la gent se li ha tirat a sobre per haver atiat aquesta turismofòbia amb el seu discurs. Personalment, una altra reacció desmesurada; el que s’ha de condemnar, en qualsevol cas, és l’atac. Val a dir que si Ada Colau s’hagués alineat amb l’independentisme des del primer dia, otro gallo cantaría. La situació coincideix en el temps amb la concentració que ha convocat per demà el germà gran d’Arran, la CUP, davant la comissaria de la Guardia Civil de Travessera de Gràcia, la mateixa on s’han produït els interrogatoris de la passada setmana. L’unionisme ja s’ha posat en alerta, però la concentració és del tot legítima.



Com veuen, per una cosa o altra, el carrer és viu, i el poble actiu. Però... on són els reis de les manifestacions, l’ANC? De moment, fent territori i preparant el proper (el darrer?) 11 de setembre. L’Assemblea està tenint un paper molt discret que la fa passar bastant desapercebuda. De la propera Diada sabem que ja s’ha obert el web d’inscripcions i, de parlar amb territorials, que ja hi ha molts autobusos llogats. Per tant, a l'ombra, però la feina s'està fent. Com cada any, serà important tornar a sortir al carrer i, com diu el tòpic, enguany és més important que mai fer-ho. Però si hi ha alguna cosa que pugui encendre la guspira és, sense cap mena de dubte, qualsevol actuació desmesurada de l’Estat espanyol que segurament es podria produir abans del proper 11 de setembre. Hi juga amb això Puigdemont? De moment, el president segueix llençant missatges de tranquil·litat: que no acceptarà cap inhabilitació i que ningú es pensi que a 63 dies pel referèndum, la Generalitat ho deixarà córrer.



L’Assemblea necessita deixar de passar desapercebuda. Els seus dirigents fan territori, i preparen els seus associats perquè estiguin llestos per sortir al carrer quan calgui. L’independentisme està començant a acumular forces per aguantar el setge durant el mes de setembre, quan s’haurà de defensar la convocatòria referendària, si aquesta es pot produir finalment un cop hàgim superat les dificultats que estan sorgint de l’aprovació de la reforma del reglament (que demà segurament serà suspesa pel TC), i el registre de la llei del referèndum, l’aprovació de la llei de transitorietat...





Article escrit per Oriol Jordan

Pots consultar tot el Dietari des de l'inici al bloc Oriols

Segueix-nos i digues la teva també al Facebook del Dietari del Procés

Tota la informació sobre el llibre del Dietari del Procés, 'Zugzwang', la trobaràs aquí