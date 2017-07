JxSí i la CUP treuen el DOGC de la llei del referèndum

Dietari 2014 Dilluns, 31.7.2017. 21:06 h

Queden dos mesos pel referèndum i el més calent encara és a l'aigüera. De cap manera es pot intuir per on anirà l'estratègia dels uns i dels altres i, com que d'entrada no es pot descartar res, el president Puigdemont ha dit en una entrevista a 'Bloomberg' que està disposat fins i tot a anar a la presó abans de renunciar a la votació. Artur Mas va canviar de plans respecte al 9N original uns 25 dies abans de la data D; ara en falten 62 i la màxima autoritat del país es manté tan ferm com el primer dia. Ho fa amb aquesta declaració i amb el comentari al diari 'Repubblica' de no acceptar una inhabilitació de l'Estat.



Continua sent un misteri on acabarà tot plegat, però aquest dilluns hi ha hagut els dos últims gestos esperats abans de vacances (a l'espera del consell executiu del govern català d'aquest dimarts): Junts pel Sí i la CUP han registrat la llei del referèndum al Parlament i, paral·lelament, el TC ha fet per enèsima vegada un 'Sí, bwana' al govern de Rajoy i ha suspès cautelarment la reforma del reglament de la cambra catalana. Malgrat que altres parlaments autonòmics tenen disposicions similars.



Pel que fa la gestió dels partits independentistes, destaca que la legislació presentada finalment té algunes modificacions respecte a la introduïda en el doble acte del 4 de juliol. Per exemple, s'ha eliminat qualsevol referència al Diari Oficial de la Generalitat i el text només parla de "publicació oficial" de la informació sobre la votació. C

oncretament, als articles 18.13 i 24.2 ja no consta la referència al DOGC, sinó que parla de "publicació oficial", mentre que el 26.6, on també apareixia el Diari, s'ha suprimit de l'articulat directament.

Es tracta d'una maniobra per evitar més confrontacions amb l'Estat, o per incrementar-les? Ha passat desapercebut totalment, però si s'ha fet el canvi alguna raó deu haver-hi darrere. Un Diari alternatiu transitori fora dels tentacles del TC? Seria dinamita pura en aquest tram final abans de l'1-O.



Pel que fa a l'Alt Tribunal, a banda de la suspensió ha emès una advertència -i ja en van unes quantes- a tots els membres de la mesa del Parlament perquè no se'ls ocorri acceptar a tràmit la llei del referèndum que avui s'ha entrat a registre, sota amenaça d'obertura d'un nou procediment penal. En aquest cas, també s'ha advertit el lletrat major i el secretari general de la cambra.



Són els dos únics funcionaris assenyalats, però en podrien haver estat més, ja que el govern d'Espanya demanava enviar cartes als molts funcionaris que podrien veure's involucrats en aquesta tramitació. En el futur, però, potser el TC opta per obeir al 100% Rajoy no només en la celeritat, sinó en l'abast de les 'propostes' d'amenaces que plantegen. A quanta gent té previst inhabilitar l'Estat? També als alcaldes i funcionaris municipals de tot el país si cedeixen espais? El trencament absolut entre Catalunya i l'Estat podria no venir pel vot ciutadà l'1-O, sinó per les mesures que s'arribin a prendre en els dies anteriors.



D'altra banda, el dia s'ha saldat amb un xoc de manifestacions de la CUP i de l'espanyolisme més ranci davant la caserna de la Guàrdia Civil de Travessera de Gràcia, a Barcelona, on no s'han registrat incidents ni violència però sí tensió, molta tensió. El xup-xup no ha de fer vessar l'aigua bullint de l'olla, malgrat tots els malgrats.

Article escrit per Guifré Jordan

