El tortuós camí cap al 6 de setembre

Dietari 2014 Dimarts, 1.8.2017. 22:45 h

En l'últim dia del curs polític, el Govern català ha volgut mostrar-se tan ferm com sempre i donant la sensació que tot està controlat. El portaveu Turull ha dit que hi ha diverses vies per aprovar la llei del referèndum, tot i la suspensió del TC a la reforma del reglament del Parlament. No obstant, no ha deixat estar l'oportunitat de remarcar que la maniobra dels magistrats de dilluns és una "indecència jurídica". I ho ha justificat dient que 14 dels 17 parlaments autonòmics de l'Estat tenen disposicions idèntiques o molt similars, com també el Congrés i el Senat.



Turull no ha descartat que el propi Govern sigui qui porti al Parlament la llei, cosa que sí podria fer de manera exprés. La CUP aquest dimarts també ha recordat que un article del reglament, el 81.3, permet modificar una ordre del dia del ple quan aquest ja ha començat. Són, doncs, diverses les maniobres per un objectiu clar: aprovar la llei del referèndum amb unes setmanes de marge respecte a l'1 d'octubre.



La data que s'especula com la de la consumació del desafiament és la del 6 de setembre. Queda un mes per la data, però el conflicte ja podria esclatar amb l'admissió a tràmit de la proposta legislativa. Fins llavors, s'espera una mínima treva en aquest xoc inevitable a priori que, segons el propi Turull, no inclourà fer un DOGC alternatiu. Tothom la mereix, sobretot la ciutadania.

Article escrit per Guifré Jordan

