Queden 60 dies

Dietari 2014 Dimecres, 2.8.2017. 20:27 h

A falta de dos mesos per a la celebració del referèndum d’autodeterminació de Catalunya, ens estem començant a trobar amb què la fermesa dels nostres governants provoca algunes esquerdes interessants al mur espanyol. Avui hem escoltat a la nova presidenta del PSOE, Cristina Narbona, reconèixer que probablement l’1O es votarà alguna cosa. Simbòlica, falsa, però ha reconegut que es votarà quelcom. L’Estat comença a fer-se a la idea que la democràcia és imparable i el PSOE ja insinua una campanya del ‘No’ que, en realitat, fa setmanes que prepara, en la qual es preveuen moltes visites de Pedro Sánchez a Catalunya, i propostes com “recuperar les competències perdudes de l’Estatut del 2007”, el que van ribotar ells mateixos, per seduir-nos. Ja ens sembla bé, parlaran de referèndum il·legal que no es pot fer, però vindran a fer campanya pel ‘No’.



Mentrestant, a Catalunya, el diputat de la CUP, Benet Salellas, ha revelat alguns detalls de la futura llei de transitorietat que s’havia de presentar ja, i que finalment veurà la llum a finals de mes. Tampoc queda gaire més marge temporal per fer-ho, tot sigui dit. Salellas ha esbossat la futura estructura judicial, que no modificarà substancialment l’existent, però implicarà alguns canvis: en primer lloc, el TC espanyol passarà a tenir l’equivalent català en la Sala de Garanties. El canvi nominal ve donat per la mala reputació que ha assolit un Tribunal Constitucional arcaic i profundament polititzat. L’altre eix del poder judicial serà el Tribunal Suprem català, que aquí reprodueix fidelment la nomenclatura vigent actual al Regne d’Espanya.



Cal recordar que aquestes estructures tindran vigència si la ciutadania expressa el seu suport a la independència l’1 d’octubre, el millor aval i la millor garantia per poder tirar el nou Estat endavant. Salellas ha deixat clar que això no és l’esborrany de la nova Constitució. Aquest s’haurà d’elaborar amb un procés participatiu específic, però sí que caldrà que hi hagi ja algunes estructures previstes que entrin en funcionament d’immediat. Afortunadament, els independentistes ja van explicant poc a poc quina Catalunya Estat dibuixen, un element imprescindible per mirar de convèncer el potencial electorat. Fer el discurs de la por i del ‘No’, és molt fàcil, i és per això que necessitem abocar tots els esforços possibles en presentar una Catalunya realista, però amb un projecte factible i sòlid, a la vegada que amable. El president Puigdemont també ha recordat, en aquest sentit, que català i castellà seran igualment oficials en aquest nou Estat. Veurem si, malgrat el poc temps que queda, som capaços de fer el mínim de campanya possible, mentre esquivem les bombes que ens llencen des de Madrid.