La possible trobada Rajoy-Trump és una acceptació que l'1-O és inaturable?

Dietari 2014 Dissabte, 5.8.2017. 23:25 h

Article escrit per Guifré Jordan

en els dies immediatament anteriors a l'1 d'octubre per contribuir decisivament a fer punxar el referèndum. Com a mínim, és una de les interpretacions que es poden extreure de la. Aquest divendres ha transcendit que el president espanyol viatjarà a Nova York el 22 de setembre, a les acaballes de l'assemblea general de les Nacions Unides, i que està ultimant unacatalà.Si la intenció del cap de l'executiu espanyol és arrencar unes paraules de suport a la unitat de l'Estat de l'extravagant líder, es podrien treure dues fàcils conclusions: d'una banda, perquè si per aquelles alçades no ho han fet, serà complicat parar-la. I de l'altra, unes paraules precisament desi prèviament aquesta era la seva voluntat. A més, la Unió Europea cada vegada s'està allunyant més dels EUA i apropant més a la Xina, com es va poder veure arran de la retirada nord-americana al Tractat de París contra el canvi climàtic.Es dóna la circumstància que Rajoy també té previst. Potser també aprofitaria per arrencar més gestos contra la votació, però al mateix temps l'absència de l'ocupant de la Moncloa en uns dies tan sensibles pot ser signe de debilitat i més d'un opinador espanyolista arrufarà el nas. S'esfumarà Rajoy en el moment clau? PotserEls moviments de la diplomàcia de l'Estat coincideixen amb la designació -a falta que el Senat hi doni el vist-i-plau- del nou ambaixador dels Estats Units a Espanya i Andorra,. Es tracta d'un empresari de Wall Street que, per acabar-ho d'adobar,. Va estudiar a València i el coneixement de la llengua és possible que li hagi valgut el càrrec alhora d'ambaixador a Andorra. De quin peu calçarà? És una incògnita, com la posició que podria prendre Trump quan l'equip de Rajoy li demani declaracions contra la independència.

