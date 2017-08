El govern espanyol ja preveu celebració efectiva de l'1-O?

Dietari 2014 Dilluns, 7.8.2017. 21:00 h

Un Mariano Rajoy amb lumbàlgia s'ha plantat aquest dilluns alde Mallorca per fer la tradicional trobada amb el Rei d'Espanya i actualitzar-lo sobre la situació. A la roda de premsa posterior a la reunió ha dedicat força estona a parlar sobre Catalunya, cosa que fa pensar que ha estat un dels temes estrella amb Felip VI. El president espanyol ha confirmat que recorreran la llei del referèndum si la mesa del Parlament la tramita. A més,per participar en una escola d'estiu del PP. Just el dia en què està previst l'inici de la campanya electoral per l'1-O.

De fet, el Partit Popular no només estaria coent un desembarcament a Catalunya aquell dia, sinó també alguns dies abans de la jornada electoral. El pretext? La celebració dels 40 anys d'història de la formació. Una conferència de García Albiol i diversos actes pel territori abans de la Diada completarien les accions, que ja s'han afanyat a dir que no formen part de cap campanya del No. Amb tot, són senyals que, juntament amb la reunió que Rajoy trama amb Trump, fan pensar a alguns que l'establishment espanyol ja assumeix la votació. Un altre indici va ser les declaracions de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, que vaticinava que hi haurà "recompte".

Per una banda o altra, la campanya s'acabarà animant, però l'ANC vol fer-ho ja. És per això que s'ha mobilitzat aquest dilluns a l'Aeroport de Barcelona, on fa dues setmanes que una vaga del personal del control de seguretat causa retards d'escàndol que ha fet perdre el vol ja a centenars de persones. La infraestructura és d'Aena, que depèn del govern espanyol. Així, el malestar dels treballadors d'Eulen, l'empresa a la qual s'ha externalitzat el servei, respon en última instància a Aena. El mateix comitè de vaga assenyala l'empresa pública espanyola de permetre que alguns treballadors cobrin 900 euros i facin hores extres fins a fer jornades de 16 hores.