Catalunya assenyala el punt de partida de la desobediència

Dietari 2014 Dimarts, 8.8.2017. 23:23 h

Preparin-se. La Generalitat ha respost a l’anunci d’ahir de Mariano Rajoy, en el qual deia que recorreria al TC l’admissió a tràmit de la llei de Referèndum per part de la Mesa del Parlament en uns dies, dient que el Govern aplicarà la dita llei per convocar el referèndum, encara que el Constitucional la suspengui.



Amb això, Puigdemont assenyala on començarà la desobediència de Catalunya (o l'obediència al Parlament, com intenten vendre en positiu a JxSí). Ignorar el Tribunal Constitucional perquè, de fet, es pot fer cas omís a una suspensió i aleshores seria feina de l’Estat espanyol buscar que la suspensió es compleixi. I com ho farà? Aquesta és la qüestió. Descartada la via militar o policial (en teoria), només queda inhabilitar Puigdemont, Forcadell, el Parlament... o bé suspendre l’autonomia.



La reacció de Javier Arenas, per part del PP, però, és desalentadora pels interessos d’Espanya: “no caurem en el parany de l’independentisme” ha dit, fent referència a què si estem esperant un gest abrupte, com qualsevol de les opcions que els plantejàvem, això no passarà. Malgrat això, es reserven el dret d’utilitzar “tots els instruments que ens proporciona l’Estat de dret”. Què vol dir exactament això? Que acabaran fent-ne una de grossa com aplicar el 155, o inhabilitar Puigdemont, o posar Millor de president (opció remota), o simplement deixaran fer i actuaran a posteriori?



Si Espanya actua a posteriori, es trobaran amb una DUI sobre la taula, i sortiran ben malparats. És per això, que com explicava ahir en Guifré al Dietari, potser han optat per fer aquesta campanya encoberta pel ‘No’, assumint que no hi haurà referèndum. És trist perquè realment d’haver acceptat pactar un referèndum, la victòria del ‘No’, no seria tant inabastable. Però l’Estat ha triat aquest camí, i serem els catalans els qui finalment podrem decidir, després de centenars d’anys, cap on posem rumb.



L’estiu s’escalfa (encara més) a mesura que s’acosta la segona quinzena d’agost. Preparin-se.