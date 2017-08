Dietari 2014 Dimecres, 9.8.2017. 23:32 h

Albiol, amb la toga de jutge posada

Xavier García Albiol s'ha plantat aquest dimecres davant d'un faristol i s'ha posat la toga de jutge imaginari per assegurar que qualssevol consellers o diputats que emprenguin accions per assegurar l'1-O seran inhabilitats. No li calen sentències del TC; per què esperar-les i així fer valer la separació de poders (o la sensació que n'hi ha)? A més, ha demanat a Carles Puigdemont una reunió abans del 16 d'agost per convèncer-lo de no tirar endavant la llei del referèndum. La data és rellevant, perquè és quan està previst que la mesa del Parlament es posicioni sobre l'admissió a tràmit de la controvertida legislació. Albiol, però, hauria de reflexionar: no creu que a aquestes alçades a qui ha de convèncer és a la ciutadania de votar No l'1-O i que la presidència de Puigdemont no és res més que la conseqüència de l'empitjorament de les relacions entre l'Estat i la Generalitat durant l'última dècada? No se sap si es produirà la reunió, però el que sí que s'ha sabut és que el president de la Generalitat farà un viatge oficial a només 30 dies del referèndum. S'estarà dos dies a Dinamarca, el país el parlament del qual va ser el primer fora de l'Estat a discutir sobre el dret català d'autodeterminació. A més, com apuntava el Dietari, aquest dimecres el diari de pagament més popular, 'Politiken', es feia ressò del conflicte català. Torna la suor freda a la Moncloa sobre els possibles moviments discrets que pugui estar fent la Generalitat.