Escombrar el caos

Dietari 2014 Dijous, 10.8.2017. 21:10 h

La vaga a El Prat continuarà si res no ho atura, malgrat els esforços de mediació de la Generalitat. Avui s’ha realitzat una votació on s’han posat a consideració dels treballadors quatre propostes, per sorpresa dels governs català i espanyol, ja que s’entenia, o aquestes administracions entenien, que es sotmetria a votació només la proposta que ha sorgit de la mediació (el complement salaria del 200€ en 12 pagues. De totes quatre opcions, ha guanyat la del complement de 250€ en 15 pagues, per la qual cosa caldrà tornar a arromangar-se, i negociar, si es vol acabar amb el conflicte.



L’afer és important, no només pels usuraris, si no també pels treballadors i per la pròpia imatge de Barcelona i Catalunya. Aquest és, doncs, un conflicte que, en realitat a Espanya li interessa mantenir, precisament per això. Ahir transcendien les dades d’inversió d'AENA per aeroport en seguretat. Barajas duplica la inversió en seguretat a El Prat, mentre l’aeroport català és que més recursos econòmics genera. Com sempre, el més fàcil és pensar que al darrere de tot plegat hi ha una mà negra.



El caos a l’aeroport barceloní conté una altra amenaça latent que a l’Estat li interessaria molt explotar, també: la possibilitat que la Guàrdia Civil agafi les rendes de la seguretat mentre el conflicte no es resol, l’excusa perfecta perquè la policia espanyola ja tingui una presència notable en una infraestructura clau catalana per quan arribi l’1 d’octubre. De moment, però l’opció no és la més probable, i fins l’1 d’octubre encara falten dies, però és important tenir totes les variables previstes, ja que el propi cos policial ha dit que “contemplen la possibilitat” de reforçar la seva presència si la vaga s’allarga.



Mentrestant, els partits independentistes segueixen escalfant motors de cara a la campanya de l’1O, que de moment sembla més partidista que unitària. La CUP no ha sorprès ningú avui al presentar un cartell que, sota el lema “escombrem-los” ha mostrat la imatge d’una dona que escombrava polítics espanyols i catalans dels Països Catalans. La presència tant dels Gürtel, el PP al costat de Mas o Pujol, ha indignat un dels líders del PDECat, David Bonvehí que no s’ha contingut en respondre als anticapitalistes: “feu pena!”. El cartell cupaire, per cert, és una còpia d'un cartell leninista del 1919, tal i com ha revelat El Periódico. Veurem cap a on tira la campanya, però de moment, la Via Catalana d’enguany segueix amb un nivell d’inscripcions mediocre.