Miratge de sintonia entre l'Estat i la Generalitat

Dietari 2014 Divendres, 11.8.2017. 20:12 h

Carles Puigdemont ha respost avui la proposició de Xavier García Albiol de fer una trobada amb una carta mofeta. Ha aplaudit que el líder del PP català es vulgui asseure a una taula, ha aprofitat per dir-li que tant de bo Rajoy també volgués parlar amb ell, li ha estirat les orelles pel to que sol utilitzar contra la seva persona... i per úlitm, li ha dit que sí a la reunió, sempre i quan durant la segona quinzena d'agost. Just el contrari que volia l'exalcalde de Badalona, que posava el dia 16 com a límit.

De fet, la data que marcava Albiol és rellevant, perquè és quan estava previst que la mesa del Parlament admetés a tràmit la llei del referèndum. I aquest divendres Carme Forcadell ha anunciat que, en efecte, reunirà la mesa dimecres vinent. Però de moment no ha inclòs a l'ordre del dia la tramitació del polèmic text legislatiu. Ho farà a l'últim moment -té temps fins al mateix matí- o bé més tard? S'està calculant que sigui el Govern qui entri a registre la llei, per assegurar que es pugui aprovar en lectura única?

El fet és que s'hauria d'aprovar en el Ple del 6 de setembre, així que si s'endarreix l'admissió a tràmit, els 'timings' es comprimiran encara més. La líder de la CUP, Anna Gabriel, ha opinat que s'hauria d'anar als carrers l'11 de setembre amb la llei de referèndum aprovada. És clar, si la campanya electoral ha de començar el dia 15, no hi ha més temps. A més, l'Estat podria tenir una reacció virulenta, i si coincideix amb la Diada, el còctel podria ser deliciós per animar l'independentisme.

D'altra banda, el caos a l'Aeroport del Prat continua. Els treballadors d'Eulen, l'empresa que s'ocupa dels controls de seguretat, han rebutjat la proposta de mediació de la Generalitat en una assemblea. Aquest divendres Generalitat i Moncloa s'han reunit en una rara mostra d'unitat i el conseller Rull ha informat que es plantegen forçar un arbitratge obligatori per acabar amb el conflicte. Al seu torn, el ministre De la Serna ha agraït que Catalunya hagi ofert els Mossos d'Esquadra, però ha dit que optarà per la Guardia Civil.