Queden 50 dies

Dietari 2014 Dissabte, 12.8.2017.

Entrem i sortim de l’estiu profund, aquell moment de l’any que es produeix durant el mes d’agost i que s’allarga durant unes tres setmanes en les quals la realitat desconnecta de l’actualitat política, que també se’n va de vacances. Enguany però, aquest moment ja s’ha iniciat tard i, tant bon punt s’ha iniciat, s’esgota: el dimecres de la mateixa setmana vinent, encara que a mig gas, la Mesa del Parlament es reunirà tot i que no inclourà l’entrada a tràmit de la llei del referèndum en la seva ordre del dia. La mateixa tarda, el TC es reunirà per resoldre el recurs de súplica de la Generalitat que es queixava que l’Estat hagués recorregut la reforma del reglament del Parlament per aprovar lleis en lectura única, com passa a la gran majoria de parlaments espanyols.



L’estiu discorre amb certa tranquil·litat, però amb tothom amb un ull posat en el que pugui passar en qualsevol moment. La batalla que està per lliurar es pren uns dies de respir, mentre es deu fer feina de fontaneria política que ningú veu. Les poques coses que transcendeixen, a banda de les especulacions, per vies oficials les sabem a través de la CUP. Avui Mireia Vehí afirmava que “el Govern disposa ja d’urnes i de cens”, un missatge clarament tranquil·litzador, però que no vol rebel·lar res més sobre el com ni els passos següents: “si ensenyes totes les cartes, perds”. La veritat és que a falta de cinquanta dies pel referèndum promès, s’ha instal·lat la idea que finalment es podrà votar. Serà llarg i difícil arribar-hi, però molta gent ja afirma que té ganes de viure el moment que ens espera. Nogensmenys, des de l’ANC es complauen de dir que les inscripcions a la Via Catalana, ja voregen les 50.000 persones, una xifra superior a la de l’any passat per aquestes dates.



Les notícies són esperançadores, però encara manca molta feina a fer. L’independentisme basc (EH Bildu) ha realitzat avui una manifestació de suport al procés català a Sant Sebastià. Unes 3000 persones, amb Otegi al capdavant, acompanyat per una delegació de la CUP han brandat fraternitat real amb el poble català, que democràticament ha decidit “trencar amb el règim del 78” i votar. Malauradament, la fraternitat no es reprodueix en els discursos del món comú, que són els que més s’omplen la boca. Avui des d’UGT es tornaven a demanar garanties al govern que els funcionaris no es veuran represaliats, mentre que Catalunya en Comú deia que es posicionarà sobre demanar a la gent que vagi a votar o no el 16 de setembre. El 16 de setembre, la cosa estarà molt avançada que tothom tindrà clar què ha de fer o què vol fer. Colau voldrà evitar mullar-se fins el darrer instant possible perquè, erròniament, creu que la indefinició l’ajudarà més que aguantar una bandera amb força.