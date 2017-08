49. La Guardia Civil, aparentment de rebot, es fa amb la infraestructura més important del país

Dietari 2014 Diumenge, 13.8.2017. 20:12 h

L'actualitat d'aquest diumenge ha passat, una jornada més, per l'Aeroport del Prat. Els treballadors de l'empresa que s'ocupa dels controls de seguretat, Eulen, han decidit en assemblea tancar la porta definitivament a acceptar l'oferta de la Generalitat, que l'altre part havia acceptat. Així, la possibilitat que s'arribi a un acord és mínima.

Preveient el resultat final de la decisió col·lectiva, la Generalitat i el govern espanyol ja havien parlat aquest divendres d'impulsar un laude forçós per acabar amb el conflicte. Serà un àrbitre designat per l'Estat qui decidirà les condicions laborals dels treballadors d'Eulen. I la decisió serà d'obligat compliment. No s'ha concretat, però, quant temps trigarà la decisió salomònica. Fins ara els treballadors tenien a la butxaca 200 euros extra al mes, però ara posen en perill les conquestes que han fet amb la protesta.