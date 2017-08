47. L'estratègia de Rajoy podria ser més similar a la del 9N del que es preveia

Dietari 2014 Dimarts, 15.8.2017. 21:31 h

El PP ha dit en aquest dia festiu d'agost queabans de l'1 d'octubre per aturar el procés. Un dels seus portaveus, Rafael Hernando, ha afirmat que el govern espanyol està tramantmés "oportunes" i "realistes" que la suspensió de l'autonomia. Fa dos dies, un altre càrrec popular, Javier Maroto, va dir que pensaven actuar amb contundència però amb "prudència" per no alimentar l'independentisme.Les dues declaracions, juntament amb altres senyals com la possible reunió Rajoy-Trump per finals de setembre o d'altres,. Igual que va fer fa tres anys. Durant mesos han promès que la gent no anirà a les urnes per decidir sobre la independència, però ara, a 47 dies,. Al contrari, sembla convençut fins les últimes conseqüències i no s'arronsa davant les múltiples amenaces, inclosa la presó o suspensions.

Així, els de Rajoy podrien haver arribat a la mateixa conclusió que aquest Dietari ja fa mesos que apunta: si no s'aturen físicament les urnes amb inhabilitacions o força policial, la votació tindrà lloc. La Moncloa és conscient que perdrà la partida si es passa de contundent, així que una estratègia que podria entomar és la mateixa que el 2014: obstaculitzar el màxim els plans del govern català per acabar reduint la seriositat de la votació -o fins i tot arribant-la a impossibilitar logísticament-, tot forçant que la gent visualitzi la jornada electoral com una costellada de nou.



Així, l'Estat s'asseguraria que la participació no anés massa més enllà que el 9N, sabedor que si arriba a 3 milions amb uns 2 milions d'independentistes, li serà molt difícil convèncer a la comunitat internacional d'ignorar l'1 d'octubre. La premsa, l'opinió pública i el sector dur, però, difícilment tornaran a permetre el que veuen una humiliació al seu orgull: que els catalans 'campin' amb paperetes del Sí a l'Estat propi. Rajoy no mostra les seves cartes, així que tot són suposicions, però atenent-nos a la seva manera de resoldre conflictes, caracteritzada per la manca d'accions contundents, potser les conjectures no són tan esbojarrades.



Article escrit per Guifré Jordan

