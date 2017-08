Dietari 2014 Diumenge, 20.8.2017. 23:45 h

42. Trapero i els Mossos es guanyen el crèdit de policia de país seriós

La jornada d'aquest diumenge s'ha saldat amb poques novetats sobre la investigació. Ara bé, sembla que s'han consolidat algunes elucubracions. Per exemple, sembla força clar que Alcanar era el lloc on es van coure els atemptats i que es preparava quelcom molt més potent amb el centenar llarg de bombones de butà. També és força evident que l'explosió de la casa va precipitar els plans, que la cèl•lula la formaven 12 persones i que, d'aquestes, només queda una fora del control policial. Cinc van morir a Cambrils, quatre estan detinguts, dos sota la runa a Alcanar... i un està fugat. No se'n sap encara la identitat. Sobre el cotxe de Sant Just Desvern, el misteri encara és total. Aquestes i altres línies de treball de la investigació -com la identificació de les víctimes oficialment, que està a punt d'acabar- les ha explicat avui el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Un Trapero que s'està guanyant el respecte de tothom amb les explicacions tranquil•les, clares i serioses durant tots aquests dies. Avui ha estat el torn de la premsa internacional, que ha observat com qui realment està seguint la investigació és el govern de Catalunya i les seves forces de seguretat. Mentrestant, dissabte el ministre de l'Interior deia que la cèl•lula ja estava desactivada. D'altra banda, quan encara no hem acabat de pair que Barcelona ja és a la llista de ferides obertes pel terrorisme jihadista, i que està lluny de cicatritzar, sí que comencem a obrir els ulls respecte a la utilització política que alguns han fet dels atemptats. Són molts els greuges que s'han de lamentar i que ja enumerava el Dietari aquests últims dies: editorials de diaris assenyalant les accions d'Arran i sobretot el procés com a culpables dels atemptats, ministeri de l'Interior desaparegut i, quan reapareix, interfereix en la feina dels Mossos, o bé una vinyeta d'un dels diaris deixant Puigdemont com un insensible vers els fets que només pensa en el referèndum. El cas és que la vinyeta, així com molts titulars sorgits des de divendres, es referien a una suposada declaració de Puigdemont en una entrevista a Onda Cero on se li preguntava si aturava el seu full de ruta. El president va eludir respondre la pregunta, però l'Agencia EFE pocs minuts després treia un teletip on assegurava que el dirigent confirmava que el full de ruta no se suspèn. Són petits detalls, més subtils que la barroera gestió del PP en els dies posteriors a l'11-M. Però a la fi, utilització política d'un atac terrorista sense deixar cap marge de respecte a les víctimes. Això no s'oblida.