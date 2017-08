41. Abatut

Dietari 2014 Dilluns, 21.8.2017. 21:43 h

Younes Abouyaaqoub ja és mort. El país ja pot començar a refer-se dels atemptats una vegada sembla que l'acció policial estaria ja arribant al seu final. Aquesta tarda els Mossos d'Esquadra han abatut l'únic terrorista dels 12 que se sospita que formaven la cèl·lula. En concret, l'autor material de l'atropellament massiu de la Rambla que va segar la vida a 13 persones, més una a la Zona Universitària. Ha estat en una operació a Subirats, al costat de Vilafranca del Penedès, després que uns Mossos divisessin un sospitós a l'estació de tren de Sant Sadurní d'Anoia i un testimoni també avisés. L'operació hauria començat sobre les quatre, mentre que a les cinc ja es confirmava una mort i a quarts de set la identitat.



Carles Puigdemont i el major dels Mossos, Josep Lluís Trapero, que s'ha guanyat el reconeixement popular durant les últimes quatre jornades, han comunicat la novetat. El president ho ha fet en un missatge en català, castellà, anglès i francès. Un gest probablement calculat, on ha aprofitat també per aplaudir als Mossos i a la resta de policies locals i estatals. Mitjans de comunicació de tot el món tindran un tall de veu del president de Catalunya anunciant la gesta de la seva policia. Trapero, com és la tònica dels últims dies, ha donat tot tipus de detalls de manera clara. Les declaracions d'un i altre han complementat la gestió transparent de la informació de l'operació policial. Els Mossos han fet una retransmissió mesurada del que passava alhora que donaven consells a la gent de la zona.



Catalunya porta quatre dies d'intensitat màxima, els ciutadans no parlen de res més entre ells i tothom està molt pendent de les notícies que apareixen als mitjans de comunicació, que s'hi han abocat. Una cosa ha quedat clara, però, i més després de l'episodi d'aquest dilluns: els Mossos d'Esquadra estan preparats per a qualsevol eventualitat, i la imatge que hagin pogut donar puntualment els antiavalots en algunes manifestacions ha quedat neutralitzada amb escreix per l'actuació d'aquests dies. A més, el govern de Catalunya no ha donat imatge de República Bananera, com molts han remarcat durant temps.



Trapero ha dit que el capítol no es dóna per tancat, així que en els propers dies potser hi ha novetats. El màxim perill, però, sembla que ja ha passat, i progressivament la societat es podrà concentrar en la manifestació d'aquest dissabte després de quatre dies que deixen curtes algunes pel·lícules d'acció de la factoria de Hollywood.