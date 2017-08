39. El món ens ha mirat, ens mira i ens mirarà properament

Dietari 2014 Dimecres, 23.8.2017. 23:15 h

La manifestació de dissabte en resposta als atemptats de dijous passat fa dies que s'està preparant. Després d'alguna polèmica de poca volada per les circumstàncies en què es produeix la marxa,Es preveu multitudinària, però durant els últims dies una organització rellevant del país ha expressat dubtes sobre l'assistència: la CUP.

Els anticapitalistes van dir que si el rei Felip VI hi anava i l'encapçalava, no hi prendrien part. L'argument? Segons ells, la casa reial participa decisivament en la venda d'armes a països sospitosos de finançar el jihadisme. Creuen, doncs, que la presència del rei seria hipòcrita i això seria suficient perquè ells es baixessin del vaixell. Encara és una incògnita si el monarca hi apareixerà. De fet, no hi ha precedents en la història que un Borbó hagi participat mai en una manifestació. En qualsevol cas, però, el fet que la presència d'una persona ja hagi de permetre que se n'esborrin milers, i més per aquesta causa, sembla d'entrada molt sorprenent. En un moment en què tothom va amb compte de no quedar com un electoralista que s'aprofita de la situació, la CUP és en boca de tothom. Potser és el que volien?

TV3 retransmetrà la manifestació per tot el món, després d'alguns rumors que han circulat sobre un possible intent per part de l'Estat perquè se'n fes càrrec TVE. Tota la vessant política que es desprèn i es pot desprendre dels atemptats encara es manté mitjanament controlada. Com a mínim des de les autoritats. Una vegada hagi passat dissabte, però, és ben possible que s'obri la veda a retrets a banda i banda i discursos de tot tipus. Els mitjans -alguns, desafortunadament des del primer dia- ja en van plens, però ningú ha pogut calcular en excés què diria la premsa internacional.

La BBC ha fet una anàlisi en profunditat monogràfica sobre com afectaran els atacs en el debat independentista, tenint en compte la proximitat de l'1 d'octubre. El mitjà britànic diu que probablement l'Estat no ha sortit beneficiat de l'episodi vers l'independentisme, i subratlla que el públic ha aplaudit molt el paper dels Mossos. El Wall Street Journal va un pas més enllà i diu que ha estat una bona oportunitat perquè Catalunya demostrés que es pot governar independentment de Madrid. I l'alemany Frankfurter Allgemeine ho ha reblat: diu que Catalunya ha actuat gairebé com un estat.