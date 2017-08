37. Aquest dissabte Catalunya demostra anar molt més enllà de la independència

Dietari 2014 Divendres, 25.8.2017. 23:25 h

La manifestació d'aquest dissabte està cridada a ser una de les grans. Comparable amb les del 'No a la Guerra' o les de resposta a la mort d'Ernest Lluch o l'11-M. Faltarà per veure si arriba a desbordar tant com les primeres marxes per la independència de 2012 a 2014. En qualsevol cas, serà una nova mostra que la societat catalana és viva, dinàmica, reivindicativa i amb ganes de canviar-ho tot. Demà Barcelona tornarà a estar al centre de totes les mirades mundials, i no per la independència, sinó pel rebuig cívic al terrorisme.

La gent de Catalunya no està abduïda pel suposat fanatisme excloent radical, com ho pinten alguns, sinó que és una societat europea avançada i amb valors com moltes altres. I sí, molts dels que es desplacin al Passeig de Gràcia demà, també ho faran l'11 de setembre.

La marxa s'ha vist involucrada en una polèmica sobre la figura del Rei, que al final hi anirà. Unes 170 entitats, incloent la CUP i les JERC, han signat un manifest de rebuig a la "hipocresia" de la família reial i al govern espanyol per anar-hi mentre ven armes a l'Aràbia Saudita. Amb tot, totes hi aniran. Ningú ha estay capaç de no fer-ho. Els serveis d'emergència protagonistes el 17 d'agost i els veïns i comerciants de la Rambla l'encapçalaran, mentre que els polítics estaran en un segon pla.

Mentre el govern català i el barceloní han fet una crida unívoca a assistir-hi, la CUP i companyia han estat assenyalades només per la insinuació d'un possible boicot si hi anava el Rei. Durant el ple extraordinari al Parlament d'aquest divendres, en el qual s'ha llegit un manifest i s'ha fet un minut de silenci, els anticapitalistes no han aplaudit, tot i que havien validat el text. Amb tot, res tampoc justifiqui l'agror de comentaris de la 'caverna' o d'Albiol aquest mateix divendres.