35. Si es canviés el full de ruta, els terroristes haurien guanyat

Diumenge, 27.8.2017.

El dol pels atemptats de fa deu dies van tocar el clímax ahir, amb la manifestació unitària per condemnar els atacs. Avui encara s'arrossegava el ressò de la marxa, però gairebé amb monopoli de comentaris sobre la xiulada al Rei i a Mariano Rajoy. És ben cert que l'esdeveniment podria haver estat més emotiu, però era impossible que no es veiés també engolit pel xoc de trens que ha de venir.

I més, amb la presència de les màximes autoritats espanyoles assistint-hi. No deixa de ser curiós que un Borbó assisteixi a una manifestació per primera vegada a la història a Barcelona i quan falta un mes per un referèndum d'independència. La gent és lliure de reivindicar qualsevol cosa en una manifestació, i més si té relació amb el motiu oficial. El rebuig a les armes i a qui en ven és rellevant en un lloc on s'està reivindicant la pau. Amb tot, la premsa i molts opinadors unionistes treuen foc pels queixals davant la xiulada als caps d'estat i de govern d'Espanya i rebutgen el gest, titllant-lo fins i tot de "boicot" a la mobilització.

Ara bé, a Catalunya també ha aixecat polseguera la retransmissió que Televisió Espanyola va fer de l'acte. El senyal era de TV3, però la cadena pública espanyola tenia diverses càmeres personalitzades que el realitzador feia servir freqüentment. I quin valor afegit tenien? Tapar les vergonyes. Feien plans més curts de les autoritats, on desapareixien les múltiples estelades de fons, baixaven l'àudio quan hi havia xiulets al monarca, i les pancartes dirigides a Felip VI i Rajoy per acabar amb la venda d'armes van desaparèixer de la retransmissió també..

Així, com era d'esperar, la unitat que no s'ha acabat de veure arran dels atemptats ara ja ha saltat pels aires amb els actes de record a les víctimes ja finalitzats. Mariano Rajoy ha fet un míting avui traient pit d'haver estat al costat dels catalans "sensats, moderats i respectuosos". Alhora, però, ha dit que "les ofenses d'alguns" no les van escoltar. En qualsevol cas, després d'un petit 'break' d'uns dies ha reprès el tema de la unitat dels espanyols i de la necessitat de respectar la Constitució Espanyola de 1978.

Però si algú pensava que els intents de desprestigi del govern català per la gestió dels últims dies aturarien els plans de Puigdemont, van ben errats. El president de Catalunya ha indicat, ara sí, que el full de ruta no s'atura, i en una entrevista a 'Financial Times' publicada aquest divendres, va anunciar que el Govern ja té més de 6.000 urnes. Al text es podia llegir una cita del president dient que les tenen, no que les han comprat.

La vida ha de continuar amb tot allò previst. És el que precisament s'extreu dels atemptats. Si hi haguessin canvis en el full de ruta a causa dels atemptats, els terroristes haurien guanyat.