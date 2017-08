33. Comença a ser urgent que el referèndum tingui cobertura legal

Dietari 2014 Dimarts, 29.8.2017. 23:02 h

La llei de transitorietat ja és pública, però encara no se sap quan s'aprovarà. Ni aquesta llei, ni la del referèndum, que és més rellevant a data d'avui. Sense ella, l'1 d'octubre no té absolutament cap cobertura legal. Tots dos textos legals continuen al registre del Parlament, i la mesa no els ha admès a tràmit en la seva reunió setmanal. Una situació certament anòmala, i més tenint en compte que la llei del referèndum porta un mes al congelador. Partits com Ciudadanos o Catalunya Sí que es Pot per igual han posat el crit al cel per aquesta qüestió, acusant Carme Forcadell de fer servir la mesa com una mera "gestoria" a les ordres de Puigdemont.

La incertesa és màxima, ja que a 33 dies de la votació encara no hi ha cap legalitat que la cobreixi. La raó d'aquesta anormalitat, però, és clara: s'està esperant el millor moment per iniciar els tràmits parlamentaris. És de suposar que es vol forçar la situació i retallar els terminis al màxim des de l'admissió a tràmit fins l'aprovació. És un tema tècnic, i potser veiem com el dimarts 5 s'admeten a tràmit les lleis i el dia 6 s'aproven al Parlament. Fins i tot així, potser el govern d'Espanya, el consell d'estat i el Tribunal Constitucional es reuneixen successivament de matinada si cal per aturar els peus als independentistes.



Tant és així que una altra via que està començant a sonar amb força és la del decret llei. El més important, però, està per veure: quan el TC tombi les lleis, ja sigui abans o després que s'aprovin, continuarà ferm el Govern. El 2014 es va fer un canvi de plans. Ara, això seria del tot inacceptable. El que també ho seria és que l'Estat guanyés sense haver de prendre mesures contundents, sinó només posant obstacles silenciosament a tots els petits passos. La logística, que no se sabrà fins que no s'aprovi la llei, també serà clau. El PP no vol arribar ni a retirar urnes el dia en qüestió, com ha dit aquest dimarts la mà dreta de Pedro Sánchez, Margarita Robles.