31. Tot és veritat, tot és mentida

‘El Periódico’ ha ‘incendiat’ avui la política catalana post-atemptats publicant un suposat email íntegre enviat per la CIA a través d’un altre centre d’intel·ligència nord-americà als Mossos d’Esquadra. “Específicament La Rambla”, s’hi pot llegir, en una mena de captura de pantalla que sembla d’un document original. Si fos veritat, seria tot un escàndol, però ja a última hora d’ahir i durant el dia d’avui han sortit dubtes i sospites de tot tipus.Hi havia diversos errors ortogràfics i de vocabulari en el text (en anglès) tenint en compte que es tractava d'un servei d'intel•ligència. 'Irak' per 'Iraq' o 'administratives' per 'administrative'. Així, de seguida han corregut les sospites. La primera gran sorpresa ha vingut quan el propi compte de Twitter de WikiLeaks ha posat en dubte la veracitat de la informació fent un llistat de tots els suposats errors. El seu editor, Julian Assange, ha dit que la informació semblava 'manipulada' o 'fabricada'.El segon gran moment ha vingut quan el conseller Forn i el major Trapero han sortit a desmentir que els Mossos hagin rebut cap notificació de la intel•ligència nord-americana. Han admès que van rebre l'avís, però d'una altra procedència. Segons Trapero, tant la policia catalana com les autoritats espanyoles no hi van donar credibilitat. I, segons ell mateix, no els hi faltava raó perquè l'Estat va comunicar als Mossos que el missatge no tenia cap vinculació amb el posterior atac. A més, els terroristes que han sobreviscut han explicat que la idea d'atacar La Rambla va venir el mateix dia 17, quan hi va haver l'explosió a Alcanar. Els seus plans eren uns altres, s'havien anat en orris i van haver d'improvisar.Unes hores després, El Periódico ha publicat el suposat original, que és gairebé idèntic, amb algunes faltes corregides, i amb data del 21 d'agost. El receptor, el CITCO, a qui s'informa que es va informar als Mossos del perill. Tot molt confús. De sobte, Catalunya s'ha vist immersa no només en jihadisme, sinó enmig d'un episodi on la CIA, WikiLeaks i companyia estan presents. Com en una pel·lícula de Hollywood. Tot és veritat, tot és mentida, tot són mitges veritats.Cada bàndol s'agafarà a la versió que més li interessa i tot plegat quedarà en un empat, no equilibrarà la balança. Ja fa temps que succeeix. Allò que alguns troben indignant, els altres hi troben justificació. La unanimitat fa temps que no es troba a Catalunya. Si la història de la CIA i companyia ha semblat fora del nostre abast i impostada, lliguem-nos bé els cinturons pel que pot arribar aquests propers dies.