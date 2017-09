29. Augmenten el to

Dietari 2014 Dissabte, 2.9.2017. 20:12 h

Mariano Rajoy ha augmentat el to de les seves declaracions aquest dissabte. "És a les seves mans el que pugui passar els propers dies", ha dit el president del govern espanyol referint-se als dirigents independentistes. Costa de creure que no sigui una amenaça clara de les accions que prendran properament. Un comentari que arriba un dia després d'un de similar de la seva vicepresidenta. Segons ella, el dia que se signi el decret de convocatòria de la votació, "la democràcia actuarà amb totes les seves armes". De fet, Soraya ja va sortir amb un to ferm fa uns dies a fer unes declaracions similars, dient que el referèndum no se celebraria i que era una "vergonya democràtica" el que s'està a punt de consumar al Parlament. S'haurà de veure si l'increment de to es tradueix en contundència.

Per contra, el president de Catalunya i els seus consellers no paren de repetir el mateix mantra: el referèndum se celebrarà. "Hi ha en marxa una "operació provocació". No hi caiguem. Ens volen crispats i enfadats (com ells) perquè ens veuen serens i esperançats!", ha dit Carles Puigdemont aquest dissabte a Twitter. Estem a punt d'arribar al mateix punt que la tardor de 2014: un referèndum convocat i suspès per la justícia espanyola. La setmana vinent és molt possible que ens situem en aquest escenari. Fa tres anys, el govern d'Artur Mas va fer marxa enrere i va baixar l'oficialitat de la votació. Ara el de Puigdemont està a punt de situar-se al mateix nivell. Però amb una diferència: ha promès que aplicarà el resultat.

Entretant, aquest divendres s'han posat en marxa 14 oficines de l'Agència Tributària Catalana. Precisament l'1 d'octubre començarà a gestionar els impostos propis i cedits. Ara mateix, però, és una mera gestora dels gravàmens en què Catalunya té competències. La idea del departament d'Hisenda, però, és que serveixi per alguna cosa més en el futur. En això l'1 d'octubre també pot tenir-hi molt a dir. Amb tot, és un dels dubtes que més han evitat respondre els dirigents catalans: com es forçaria tot un país a pagar els impostos a la Hisenda Catalana en un primer moment, inclosos per exemple els impostos de Xavier García Albiol?