27. Sis Premis Nobel, a favor de l'1-O

Dietari 2014 Dilluns, 4.9.2017. 21:07 h

Setmana més que decisiva. En pura teoria, s'ha de recordar com la de l'inici del xoc de trens definitiu. Si no és així, és perquè alguna de les dues parts ha trencat les promeses que porta un any fent. Uns diuen que el referèndum es convocarà i es celebrarà, mentre que els altres diuen que no ho permetran de cap manera. Dos dies perquè tot comenci.

Mentrestant, per amenitzar i posar salsa a tot plegat, Carles Puigdemont s'ha reunit amb Ahmed Galai, membre del Quartet de Diàleg per la Pau de Tunísia, un grup d'organitzacions que va aconseguir el Nobel de la Pau el 2015. Galai s'ha mostrat favorable al referèndum l'1 d'octubre. Gent com ell van aconseguir establir una democràcia pluralista a Tunísia després de la revolució de 2011. I, sota la dictadura anterior, què feia Galai? Doncs ha explicat que, entre altres coses, havia fet reunions clandestines contra la legalitat vigent, el dictador Ben Ali. Estava fent il·legalitats, i algunes reunions secretes les va fer a Barcelona. I ara té un Premi Nobel de la Pau.